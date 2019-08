Geolog undersøker rasområder i Nordland – flere er evakuert

Geologer er på vei inn i rasområdene i Beisfjord og Ballangen i Nordland. Til sammen ni personer er evakuert etter flere jordras. Også Ofotbanen er rammet.

Sju personer er evakuert i Beisfjord-området i Narvik og to i Ballangen. Det gikk flere jordras mandag kveld og natt til tirsdag.

Ingen personer eller hus og bebyggelse ble tatt i skredene.

– Geologer er nå på vei ut til begge plasser for å undersøke områdene, sier operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt til NTB.

Det er uklart når veiene kan åpnes igjen og når de evakuerte får flytte tilbake, og politiet avventer geologenes rapporter.

Det har også gått et ras over Ofotbanen ved Rombak stasjon i Narvik. Ofotbanen er stengt for trafikk mellom Rombak – Katterat, ifølge Bane Nor.

Politiet meldte om raset i Beisfjord klokka 23.12 mandag kveld etter flere innringninger. Beisfjordveien går langs fjorden, inn fra E6.

Også i Ballangen, knapt fem mil sørvest for Beisfjord, har det gått flere ras. Et av dem har gått over en kommunal vei som går langs Storvatnet. Dette raset er ifølge politiet halvannet meter høyt og om lagt 40 meter bredt.

Mens noen personer evakuerte seg selv ut av området inn til Beisfjord, ble blant andre to personer, en hund og en kanin evakuert med båt til Narvik. Politiet hadde tre båter som jobbet å lokalisere hvor raset hadde gått.

– Mørke og svært store nedbørsmengder vanskeliggjør dette, opplyser politiet.

