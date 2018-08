Georg (12) skadet seg stygt under Arctic Race. Fikk trøstebesøk av Dag Otto Lauritzen

Tolvåringen endte opp på Hammerfest sykehus under Arctic Race, men fikk et solid «plaster på såret».

(iFinnmark): Georg Rydningen Mathisen som er med i Tromsø Cykleklubb, reiste til Finnmark for å følge Arctic Race of Norway sammen med familien. Planen var blant annet å være med bestefaren til Kjøllefjord for å se målgangen av den andre etappen, samt å få med seg innspurten tredje etappe i Hammerfest. I tillegg skulle han delta i Arctic Challenge i Alta søndag.

To brudd i armen

Men planene falt i grus. Under en treningstur, kjørte han på bakhjulet til faren og havnet ut i veigrøfta. Fallet førte til to brudd i armen, en ødelagt fortann og indre skader i milten og den ene lungen. Det skriver Arctic Race of Norway.

Men på sykehuset var det trøst å få; Arctic Race melder videre at tidligere proffsyklist og TV2-profil Dag Otto Lauritzen, og daglig leder i Arctic Race, Knut-Eirik Dybdal, stakk innom Georg på sykehuset.

– Vi fikk vite at det var en kar som skulle følge Arctic Race og er en ivrig syklist, og at han ikke fikk mulighet til å følge sykkelrittet og å sykle amatørrittet i Alta. Vi syns det var trist, vi fikk høre historien da vi var i Hammerfest i går. Det en ung framtidig syklist, her måtte vi stille opp og være med på å motivere han, sier Knut-Eirik Dybdal til iFinnmark.

Dag Otto: – Også innlagt her

Under besøket kunne Dag Otto Lauritzen fortelle at også han har vært innlagt på Hammerfest sykehus.

– Her har jeg også vært innlagt. Jeg lå her i to uker da jeg var 23 år, men jeg klarte å bli proffsyklist likevel, sier Lauritzen.

Til iFinnmark sier han at det var i forbindelse med en fallskjermulykke at han endte opp på Hammerfest sykehus for mange år siden.

– I 1980 på øvelse i militæret skadet jeg meg alvorlig i et fallskjermhopp. Det var lang transport over Finnmarksvidda. Jeg lå i 14 dager på Hammerfest sykehus og fikk kjempegod service.

Han har litt problemer med beinene i ettertid, men sier samtidig at kirurgen gjorde en god jobb.

– Jeg har hatt litt problemer med beinene og kan ikke sitte på huk lenger. Jeg har problemer med å bøye dem. Men han som opererte meg gjorde en god jobb, jeg har levd et ganske aktivt liv etterpå, sier Lauritzen.

Fikk gjev trøye

Med seg på sykehuset hadde han og Dybdal en trøye som er et samarbeid med Bufetat for å øke bevisstheten rundt behovet for fosterhjem i Nord-Norge.

– Den står for tøffhet og pågangsmot. Derfor syns jeg den er passende. I tillegg er den signert av Thor Hushovd, selveste Dag Otto og vinneren av dagens etappe, sier Dybdal.

Til iFinnmark sier Dag Otto Lauritzen at Georg virket fornøyd.

– Jeg tenkte at det var et lite plaster på såret for han, og sa hei og ønsket han god bedring. Trøya er ganske verdifull, den gis normalt til rytteren som har ofret seg mest for andre og ikke tenkt på seg selv.

SIGNERT TRØYE: Georg fikk gave av Dag Otto Lauritzen og daglig leder på Arctic Race,Knut Eirik Dybdal. Foto: Joakim Nyquist/Arctic Race of Norway

– Stort minne

Videre skriver Arctic Race of Norway at det er tydelig at Georg satte pris på besøket. Han ble operert for andre gang tidligere på dagen, men fulgte rittet fra sykehuset.

– Et stort minne, sier han om besøket og smiler bredt.

Dag Otto håper han er frisk og rask igjen så snart som mulig.

For øvrig sier TV2-profilen at oppholdet i Hammerfest og nord generelt har vært strålende.

– Helt fantastisk, det nordnorske publikummet er ekstremt spesielt. De er mye mer engasjert enn andre. Det er praktfull natur, og vi treffer jo folk langs veien. De som bor her, og stiller opp og lager kaffe og multekrem, sier han.

