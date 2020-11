George Floyd-drapet snudde norsk rasismedebatt

DEMONSTRASJON: Flere tusen mennesker møtte opp foran Stortinget fredag 5. juni for å demonstrere mot rasisme og markere avsky mot George Floyds død under en politipågripelse i Minneapolis i USA 25. mai. Hovedparolen var «We can't breathe» - vi får ikke puste. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)