George Floyd ropte 21 ganger at han ikke kunne puste

21 ganger ropte George Floyd at han ikke kunne puste før han døde. Det viser nye utskrifter fra opptakene fra politimennenes kroppskameraer.

I en utveksling kort etter at han var lagt i bakken, sa Floyd til politimannen Derek Chauvin at «du kommer til å drepe meg».

– Så slutt å snakke, slutt å skrike, snakk tar en helvetes masse oksygen, ropte Chauvin.

Utskriftene, blant annet fra politimannen Thomas Lanes kroppskamera, ble lagt fram for retten i Minnesota tirsdag og avdekker nye detaljer om pågripelsen og Floyds død.

Chauvin er siktet for forsettlig drap etter at han satte kneet på halsen til Floyd i sju minutter slik at han kort etter døde, mens tre andre politimenn er siktet for medvirkning. Alle fire er sagt opp fra politiet.

Floyd ropte også på sin mor mens han lå under politimannens kne med håndjern på.

– Mamma, jeg elsker deg, si til barna mine at jeg elsker dem, jeg er død, sa han og ropte på henne flere ganger til.

Ifølge utskriften var hans siste ord: «De dreper meg, de dreper meg, jeg kan ikke puste.»

George Floyds dødsfall 25. mai ble også filmet av flere vitner og utløste en massiv protestbevegelse i USA og rundt i verden mot rasisme og politivold.

