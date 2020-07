Gets kunder får TV 2-kanalene tilbake

TV 2 melder at kanalene er tilbake hos kundene.

– TV 2 er glade og lettet over å ha fått den midlertidige avtalen på plass, og at seerne er ute av skvisen. Vi vet at mange har savnet TV 2. En midlertidig løsning har vært vårt hovedfokus gjennom hele juni. Men det gjenstår fortsatt veldig krevende forhandlinger, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2.

Les også: Ekspert: – Get sparer 1 million om dagen på TV 2-konflikten

Dermed får over en million norske TV-seere blant annet muligheten til å se TV 2 Nyhetene, «Allsang på grensen», «Quizmaster» og «En kveld hos Kloppen», samt flere av de avsluttende kampene i Premier League.

– På vegne av våre kunder er vi glade for at TV 2s kanaler nå er tilbake. Vi vil samtidig beklage situasjonen som har vært den siste måneden overfor våre kunder. Vi har funnet en god midlertidig løsning for begge parter, og vi ser frem til å jobbe sammen for å bli enige om en ny langsiktig avtale så raskt som mulig, sier Stein-Erik Vellan, administrerende direktør for Telia Norge.

Les også: TV-krigen: Slik får du penger tilbake - kunder gjør narr av løsningen

TV 2 og Telia skal fortsette å forhandle videre om en ny langsiktig avtale. Avstanden mellom partene har så lang vært stor, men både Telia og TV 2 er innstilte på konstruktive forhandlinger videre, heter det i pressemeldingen som ble sendt ut fredag kveld.

Også 18. juni meldte TV 2 at Gets kunder skulle få tilbake kanalene etter en midlertidig avtale, men ifølge Telia var ikke avtalen helt i boks.

Telia ba da TV 2 om en skriftlig bekreftelse, mens TV 2 sa at de hadde sendt en tydelig enighet om alle de viktige punktene og bedt Telia skru på kanalene.

TV-krigen har skapt mye engasjement, med omtrent én million TV-seere som bruker Get, og i underkant av 500.000 betalende kunder.