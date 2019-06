Ghanas strender drukner i søppel

Hvert minutt, hver time, hver dag hele året fylles strendene i Ghana av enorme mengder søppel. Plastsøppelet forurenser både fisken i havet og miljøet på land.

Dønningene ruller inn mot strendene i havnebyen Tema utenfor Ghanas hovedstad Accra. Bølgene har med seg store mengder plastsøppel som skylles i land.

– Det ser fælt ut, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB. Hun har akkurat blitt vist rundt på fiskemarkedet og fiskerstranden av den ghanesiske fiskeriministeren Elizabeth Quaye.

– Her trengs det virkelig en veldig stor søppelbøtte, sier Solberg til Quaye mens de tråkker over gamle plastflasker, plastposer og annet søppel.

Ingen avfallshåndtering

Ghana er et av landene i verden som sliter mest med plastforsøpling. I likhet med mange andre land mangler det gode systemer for avfallshåndtering. Det finnes ingen systemer for søppeltømming eller resirkulering. Folk kaster bare fra seg.

I tillegg kommer store mengder søppel fra andre land via havet. Havstrømmer kan frakte store mengder plast over enorme strekninger. Mye av det ender opp på Ghanas strender på grunn av landets beliggenhet i Guineabukta.

Forsøplingen av havet er et globalt problem, men det må løses regionalt og lokalt, påpeker Solberg. Å få på plass gode tiltak for søppelhåndtering er derfor en viktig begynnelse for å løse problemet.

Blant annet bidrar Norge med midler til Verdensbanken slik at den kan gi lån til tiltak for søppelhåndtering og resirkulering.

Fagre løfter, men få tiltak

En annen norsk aktør som er på banen i Ghana, er stiftelsen Plastic Revolution Foundation, som er etablert av Røkke-selskapet REV Ocean. Stiftelsen sier den har som mål å bidra til å bygge opp fungerende systemer for avfallshåndtering.

Hvor vellykket det blir, gjenstår imidlertid å se. Ghanas president Nana Akufo-Addo har erklært at hans mål er å gjøre hovedstaden Accra til Afrikas reneste by. Fiskeriminister Elizabeth Quaye understreket også overfor Solberg at det er viktig å på plass tiltak fort.

Men myndighetene får mye kritikk for å komme med store ord og fagre løfter som sjelden ender i konkrete tiltak. Få tror at Akufo-Addo vil lykkes i målet sitt.

Imens skylles nye tonn plast inn over Ghanas strender hver dag, hver time, hvert minutt.

