Gharahkhani mener innvandringspolitikken er inhuman og urettferdig

Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani tar et sterkt oppgjør med norsk innvandringspolitikk, som han beskriver som inhuman og urettferdig.

Politikeren mener en rettferdig og human innvandringspolitikk handler om raus hjelp i nærområdene og et visst inntak av kvoteflyktninger, på bekostning av asylinnvandringen. Samtidig vil Gharahkhani stramme inn på familiegjenforening.

– Da har man muligheten til å finne balansen mellom innvandring og integrering, et mål for utvalget jeg leder, skriver Gharahkhani i en kronikk i Dagbladet.

500.000 flyktningbarn får altså skolegang for under en kvart milliard kroner, påpeker politikeren. Til sammenligning gikk 6,7 milliarder kroner av bistandsbudsjettet i 2016 til migranter på norsk jord.

– I dag tar vi maten ut av munnen på barn i flyktningleirer for å fø på norske asyladvokater. Norge trenger en mer helhetlig innvandringspolitikk enn det, skriver Gharahkhani.

Innvandring var den viktigste saken for velgerne ved stortingsvalget, men bare 15 prosent av velgerne mente Arbeiderpartiet hadde best politikk på feltet. Gharahkhani har siden gått i bresjen for et Ap med en tydeligere tone og stilling i innvandringsdebatten.

