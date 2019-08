Gi din stemme til barna i år

Trygge skoleveier, flere lekeplasser og ren luft, eller mer biltrafikk? Valget i høst handler om fremtiden til barna våre.

Av Lan Marie Berg, Miljøpartiet De grønne (MDG), byråd for Miljø og samferdsel i Oslo.

Mandag er hun gjesteredaktør i Nettavisen.

I dag er det skolestart rundt omkring i hele landet. Tusenvis av seksåringer har funnet frem ransel og pennal og møtt spent opp på skolen sammen med foreldre sine. Er det en ting mange er enige om, så er det at vi sammen må sikre trygge omgivelser for barna.

Likevel har vi i mange tiår planlagt byene for at det skal være enklest mulig å kjøre bil. Det har ført til helsefarlig luft, høye klimautslipp, kø på veiene, og trafikkfarlige skoleveier og nabolag.

Ikke overraskende ser vi at det blir mer og mer vanlig å kjøre barna til fritidsaktiviteter, fremfor å la de sykle og gå. Jo flere som kjører bil, jo mer utrygt oppleves det å slippe barna ut i trafikken, noe som igjen fører til at enda flere kjører bil.

Det er en ond sirkel, skapt av politikere som ikke har turt å ta et oppgjør med bilbasert planlegging.

Rundt omkring i verden ser vi at folk i byer ønsker seg en helt annen utvikling. Dette ser vi også når vi gjennomfører undersøkelser for å finne ut hva Oslo-folk vil ha mer av. Da svarer de ikke at de vil ha flere biler eller parkeringsplasser, men at de vil ha mindre biltrafikk, bedre sykkelveier, flere bilfrie områder og mer grønt.

Siden 2015 er det nettopp dette byrådet i Oslo har gjort. Vi har bygget over 400 nye fartshumper, og satt ned fartsgrenser forbi en rekke skoler. Vi har bygget 10 ganger mer sykkelvei enn det som var vanlig i årene før byrådsskiftet, og vi har tatt mange grep for å redusere biltrafikken i byen. Det har ført til tryggere skoleveier og renere luft til barna i byen.

Når regjeringen nå forhandler om å gjøre det billigere å kjøre bil, viser det tydelig hva som står på spill i årets valg. Skal vi fortsette å bygge byene våre på bilens premisser, eller skal vi, som vi nå gjør i Oslo, prioritere skoleveier, lekeplasser, trygge sykkelveier og mennesker foran bilen?

Det flotte med å ta et oppgjør med den bilbaserte utviklingen, er at vi frigjør plass som kan brukes til mennesker og byliv. Med bilfritt byliv har vi allerede begynt å gjøre Oslo sentrum til et bedre sted for barn med mindre biltrafikk. I sommer har sentrum fått fem flotte, nye lekeplasser. Jeg besøkte selv nylig den nye lekeplassen foran Oslo S, som har blitt superpopulær blant de minste av oss. Alle som kommer til Oslo bør la barna sine prøve den ut.

I Oslo går vi nå systematisk gjennom hele byen for å gjøre skoleveiene tryggere. Vi har begynt å teste ut bilfrie hjertesoner rundt skoler, hvor foreldre, skolen og kommunen sammen jobber med å gjøre det tryggere å gå og sykle til skolene, og vi går til valg på å utvide dette konseptet til alle byens skoler. Noen steder trengs det fartshumper og fotgjengerfelt, andre steder stenger vi gater, som i Løkkeveien hvor barna kan gå trygt. Det flotte med hjertesone-skolene er at foreldrene og de ansatte på skolen også blir involvert, og sammen jobber for å begrense bilkjøringen, av hensyn til alle barna.

I dag er det også tre uker igjen til valget. Det er ikke alltid enkelt å være velger, og skille mellom politikere som bare farer med tåkeprat, og de som er villige til å gjøre tøffe prioriteringer. Alle politikerne sier de er opptatt av trygge skoleveier. Høyre, Frp, Venstre og KrF prioriterer enorme midler (og bompenger) til å bygge motorveier over hele landet. De planlegger nye motorveier inn til alle de største byene, som kommer til å pumpe mer biltrafikk inn i byene våre. De vil gjøre det enda billigere å kjøre bil, mens de øker avgiftene på kollektivtilbudet.

De Grønne går til valg på en helt annen kurs. Vi ønsker oss billigere kollektivbilletter, flere sykkelveier og en kraftig reduksjon i biltrafikken. Vi vil ha mer lek og morro med flere badeplasser, lekeplasser og grøntområder hvor både barn og voksne kan nyte livet i byen. Og vi vil ha mindre reklame og kroppspress med egne reklamefrie soner rundt skoler og barnehager. Slik blir Oslo en bedre by for barna og alle oss andre.