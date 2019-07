Gigantisk dinosaurbein funnet i Frankrike

Et sjeldent godt bevart lårbein, på omkring to meter, er funnet i Frankrike.

Ifølge BBC ble beinet funnet av paleontologer sør-vest i Frankrike, nær byen Cognac, denne uken. Her har det blitt gravd opp rester fra da dinosaurene gikk på jorden siden 2010.

Det enorme beinet skal være omkring to meter langt og skal antas å ha tilhørt en sauropoda, en planteetende dinosaur, som tilhørte langhalsdinosaurene, og altså hadde lang hals og hale. De skal ha vært svært utbredt på slutten av juraperioden for over 140 millioner år siden.

Maxime Lasseron Frankrikes naturhistoriske museum i Paris, undersøker det enorme beinet som er funnet i Frankrike. Foto: Georges Gobet / NTB scanpix

Beinet skal også være svært godt bevart, og ha tegn etter muskler, sener og arr.

- Det er sjeldent for en så stor del, som har en tendens til å kollapse i seg selv og fragmentere, sier Ronan Allain ved historisk museum i Paris til Le Parisien, ifølge BBC.

Til Reuters forteller han at dyrene trolig har veid omkring 40 til 50 tonn. Ifølge BBC veier beinet trolig omlag 500 kilo.

Det skal siden ha blitt funnet over 7.500 fossiler fra mer enn 40 arter i dette området i Frankrike siden 2010.

