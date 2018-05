Gikk på grønt med diamantring til 616.500 kroner

Nå kan kvinnen se langt etter den vakre juvelen.

Den utenlandske kvinnen (51) ante fred og ingen fare da hun ble stoppet på Gardermoen i slutten av april.

Det glitret som bare det av diamantringen hun bar på fingeren, som hadde en verdi av 616.500 kroner.

- Skulle betalt 154.000 kroner



- Hvordan visste dere at dere skulle være obs på denne kvinnen?

- Takket være et godt internasjonalt samarbeid, visste vi at hun hadde bedt om momsfritak i Belgia for ringen. Det betyr at hun plikter å deklarere ringen i Norge, noe hun altså ikke gjorde, sier seksjonssjef Tor Fredriksen til Nettavisen.

- Hva skulle hun ha gjort?

- Hun skulle ha betalt 154.000 kroner i merverdiavgift for ringen.

- Tatt beslag i ringen

- Hvordan visste dere hvem dere skulle se etter?

- Det kan jeg ikke gå inn på, men dette har vi gode rutiner for, og vi visste hvilket fly kun kom med, sier han.

- Hva skjer videre med ringen og kvinnen?

- Dette er en smuglersak, som blir politianmeldt, og ringen har vi tatt beslag i, forklarer Fredriksen.

