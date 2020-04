Gikk på jobb før karantenetiden var over, og smittet trolig tre andre - ilagt 40.000 i bot

En mann i 50-årene fra Kristiansund har vedtatt et forelegg på 40.000 kroner for brudd på karantenebestemmelsene.

Saken oppdateres

Mannen kom hjem fra England 15. mars og skulle da ha gått i karantene i 14 dager. Istedenfor møtte mannen opp på jobb kun seks dager senere, 21. mars, skriver Politiet i en pressemelding.

Noen dager senere skal mannen ha oppdaget influensasymptomer. Han skal da ha møtt opp på et legesenter for testing av mulig smitte. Han skal da ha fått påvist Sars-Cov-2-smitte og korona-symptomer.

Ved at mannen møtte opp på legesenteret måtte lege og personalet i tillegg til flere andre pasienter i karantene.

Legen og to andre personer har i ettertid testet positivt for koronasmitte.

Politiet informerer at grunnen til at boten ble på hele 40.000 er at de konstaterte gjentatte brudd på karantenebestemmelsene og at han med stor sannsynlighet har smittet tre andre mennesker. Dette har talt til skjerpende retning, sier politiadvokat Mathias Häber.