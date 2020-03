Gilbert mener regjeringen har sittet på gjerdet

Overlege Mads Gilbert mener regjeringen har overlatt håndteringen av virusutbruddet til lokale myndigheter. Nå ber han statsministeren ta lederskap.

Gilbert føyer seg inn i rekken av leger over hele landet som er alvorlig bekymret over måten virusepidemien har spredt seg på i Norge, skriver Klassekampen. Onsdag var Den norske legeforening i møte med helsemyndighetene. Legene tok opp manglende kapasitet på sykehusene, mangel på smittevernutstyr og smitteverntiltak som var satt inn for sent.

- Vi trapper opp tiltakene, og det kommer flere tiltak, sa statsminister Erna Solberg (H) i Nyhetsmorgen på NRK torsdag morgen.

Mads Gilbert er overlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han sier regjeringen har sittet på gjerdet når det gjelder håndteringen av virusutbruddet, og at den har vist en tilbakelent holdning.

– Nå må myndighetene ta ledelsen. Mitt budskap til statsministeren er: Finn fram storslegga, Erna, sier Gilbert til avisen.

Han sier regjeringen i for stor grad har overlatt til lokale myndigheter å håndtere virusutbruddet. Nå tar overlegen initiativ til at landets storbyer, hvor de fleste smittetilfellene befinner seg foreløpig, går sammen om å innføre strengere smitteverntiltak.

– Dette bør skje i løpet av svært kort tid, sier Gilbert.

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) besøker torsdag morgen Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser.

Utvalget koordinerer sentrale aktørers innsats for å beskytte liv, helse, og andre samfunnsinteresser ved biologiske hendelser som pandemier.

De vil redegjøre for hvordan de koordinerer innsatsen på tvers av sektorer, og gir en status for arbeidet med koronaviruset.

Utvalget har medlemmer fra både helsetjenesten med Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, Mattilsynet og Helsedirektoratet og fra Politiet, Forsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Utenriksdepartementet.

