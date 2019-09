Gir 200 millioner kroner ekstra til rassikring av riksveier

Venstres Abid Raja avslører hva som skjedde en sen nattetime.

STORTINGET (Nettavisen): Onsdag er ordfører i Os og Frp-nestleder Terje Søviknes gjesteredaktør i Nettavisen.

Med seg over fjellet har han en budsjettlekkasje:

- Regjeringen kommer i 2020-budsjettet til å øke bevilgninger til rassikring på riksveier med cirka 200 millioner kroner, sier Søviknes til Nettavisen.

- Det betyr veldig mye, særlig for distriktene hvor man lever med utrygge veier og kjenner på det å reise langs fjorder med bratte fjellsider med fare for ras, legger han til.

Nylig ble E16 mellom Bergen og Voss utsatt for to ras, på hver sin side av en tunnel.

- Hvor mye vil 200 millioner monne?

- Det monner mer enn ingenting, vi har bevilgninger som har ligget på 900 millioner på riksvei, så nå bryter vi milliardgrensen. Det er viktig og viser at vi ligger langt foran målsettingen i Nasjonal transportplan (NTP).

Raja: - Jeg kan avsløre at det skjedde noe da ...

Venstres Abid Raja tar som «bygutt» på seg mye av æren for å lose dette budsjettpunktet i havn:

- Det skjedde jo noe under de bompengeforhandingene, kan jeg avsløre. Det var jo en litt presset situasjon, og da så jeg mitt til å styrke rassikringsmidlene. Så vi snek inn den setningen at ikke bompengeløsningen skulle gå på bekostning av det - tvert imot, sier Raja til Nettavisen.

Bompengeenigheten 23. august kom etter en uke med full forvirring og steile fronter, særlig mellom Frp og Venstre.

Det skjedde en sen natt, ifølge Venstres profilerte stortingspolitiker:

- Det er litt rart å si det, men det er altså denne bygutten som tok vare på distriktene mens forhandlingene pågikk, og dermed er rassikringsmidlene styrket sammen med regjeringen, sier han ubeskjedent.

- Dette er en klar og distriktseier til Venstre!

Frps nestleder Terje Søviknes ledet morgenmøte i Nettavisen onsdag.

Høyres distriktstalibi

Høyres Jonny Finstad sier til Nettavisen at får stå for Rajas regning.

- Jeg deltok ikke i forhandlingene, men jeg er Høyres distriktsalibi, vokst opp i Lofoten, og har kjent på kroppen hvor viktig det er å sikre rassikring. Dette er en gledens dag!

KrF: - Viktig prioritering

KrFs Hans Fredrik Grøvan sier dette er et prioritert område:

- Rassikring er en viktig prioritering for KrF. Særlig i distriktene lever mange med frykt for ras hver dag, og det er viktig at vi nå får en bedre satsing på rassikring, slik KrF har jobbet for lenge, sier Grøvan til Nettavisen.