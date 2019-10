Giske fikk advokatråd: Burde vurdere søksmål mot Ap

Haddy Njie skriver i sin nye bok «Dagbok 13. desember–13. februar» at Trond Giske fikk råd av advokater om å vurdere søksmål mot Ap.

I kapitlet «Lørdag 13. januar», altså under en uke etter at Giske trakk seg som Ap-nestleder i 2018, skriver Njie om et utkast til brev til Ap som deres advokater la fram.

- De mener bevisinnsamlingen er «svært betenkelig» og bare innrettet på å «underbygge «varslernes» versjoner». De mener det er kritikkverdig at partiet er både dommer og etterforsker, skriver hun.

Ble frarådet tilsvar

Advokatene råder Giske til å ikke levere noe tilsvar i forbindelse med varslersakene.

«Hvis Arbeiderpartiet i noen av sakene skulle konkludere med at det har forekommet seksuell trakassering, er vårt råd at Giske bør vurdere et søksmål mot partiet, som i en slik sak vil ha bevisbyrden for at seksuell trakassering har funnet sted», heter det i brevutkastet Njie gjengir i boken.

Haddy Njie på Lindmo Foto: Skjermdump / NRK

Boken tar for seg perioden 13. desember 2017 til 13. februar 2018. Den skildrer hvordan hun opplevde mediestormen som fulgte med metoo-varslene mot sin mann og daværende nestleder i Ap. Den kommer ut fredag denne uken.

Først skeptisk til rettssak

Njie stiller seg i boken først spørrende til en rettssak. Men etter å ha tenkt seg om, kunne en rettssak vært å foretrekke, skriver hun.

- Åpen rettssak. Alle får høre anklagene. Alle får høre bevisene. Aktor er ikke dommer. Dommer er ikke etterforsker. Journalistene skal følge klare retningslinjer. Unngå forhåndsdømming. Ta forbehold. Forsvarere får tilgang til vitner og bevismateriale, skriver Njie.

«Men likevel. En rettssak», skriver hun og lar spørsmålet ligge åpent.

Njie og Giske giftet seg 1. juni i Nidarosdomen i Trondheim. Paret har vært kjærester siden 2014 og har en datter sammen.

