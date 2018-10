Giske leder grasrotutvalg i Trøndelag Ap

Styret i Trøndelag Ap har besluttet at Trond Giske nå skal lede et grasrotutvalg i partiet, skriver Adresseavisen.

Det ble mye styr tidligere i år da Trøndelag Ap bestemte at Giske skulle «ha en sentral rolle» i et organisasjonsarbeid, få måneder etter varslersakene mot ham. Partileder Jonas Gahr Støre måtte da gå ut og benekte at dette var tilfellet.

Nå bekrefter fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø i Trøndelag at Giske har fått i oppgave å lede organisasjonsutvalget i partiet. Ifølge Adressa satte styret ned utvalget 27. august.

– Deres oppgave blir å svare på hvordan vi kan fornye oss, bli mer åpne, rause og mer lyttende til folk. Og hvordan vi bedre skal ivareta de 7.500 medlemmene vi har, og gjerne øke til 10.000, sier Hopsø.

Ifølge fylkeslederen har de brukt tid på å finne ut av organiseringen og gjennomføringen av utvalget. Han sier de har satt det ned selv, slik de gjør med andre utvalg, uten å konferere med partiledelsen.

Giske bekrefter overfor avisen at utvalget er likt det forrige det ble bråk om.

– Det er i hvert fall et utvalg jeg leder som handler om de samme spørsmålene, svarer Giske.

