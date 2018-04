Politisk redaktør advarer.

Politisk redaktør Tone Sofie Aglen.

Aps største fylkeslag, Trøndelag Ap, har tatt initiativ til et storstilt arbeid som med utgangspunkt i grasrota, skal fornye et slitent parti.

På fylkesårsmøtet i helgen ble det vedtatt at Giske skulle lede idenettverket. Men tirsag er ikke dette så åpenbart likevel:

- Inntil vi hørte Ap-leder Jonas Gahr Støre i Politisk Kvarter i morges, trodde vi det. Enten har Støre misforstått eller så har alle vi andre gjort det, sier politisk redaktør i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen, til Nettavisen - og legger til at:

- Jeg merker meg forøvrig at leder i Trøndelag Ap, Anne Marit Mevassvik, i dag uttaler seg mer ullent om hva som er Giskes rolle.

- Ulike syn i Ap

Aglen, som holder til i Trondheim, sier saken avdekker hvilke ulike syn som råder i Ap.

Partisekretær Kjersti Stenseng ønsket Giske velkommen med disse ordene da hun åpnet fylkesårsmøtet på Hell:

– Jeg vet, Trond, at du er veldig engasjert i dette. Vi trenger erfaringen din og klokskapen din. Det gleder en partisekretærs hjerte at Trøndelag går i bresjen her.

Splitter Stenseng og Støre



- Hvilke forskjeller avdekker dette mellom partilederen og partisekretæren?

- Det er åpenbart at Støre kommuniserer et annet syn på hvilke konsekvenser Giskes svekkede dømmekraft i Metoo-sakene viste enn det Stenseng har. Mens Støre mener det bør gå tid før Giske kan få en fremtredende posisjon, er Stenseng mer på linje med mange politikere i Trøndelag, som er mer utålmodige og fremhever hvorfor Giske er egnet til å lede arbeidet med å finne frem til røttene, tror hun.

- Flere ville ha Giske i det nye fylkesstyre

Aglen forteller at flere politikere i Trøndelag ønsket Giske inn i det nye fylkesstyret.

- Det ville vært å gi ham et tillitsverv som mange reagerte sterkt på, så derfor ble det å lede idénettverket en annen måte å gi ham en viktig posisjon, sier hun.

Hardt pressede Trond Giske trakk seg som nestleder 7. januar, og gjorde comeback etter flere uker sykmeldt, i Orkdal 10. februar.

- Mye av det vi har hørt i ettertid fra Trøndelag Ap er som et ekko av talen han holdt der. Giske treffer mange med å snakke om røtter og å lytte til grasrota og fagbevegelsen. Sist i Acer-saken markerte han motstand, som traff mange Ap-tilhengere.

- Støre gjør dumt i å overse grasrota



- Hvordan opplever Ap-ledelsen mobiliseringen rundt Giske?

- Støre liker ikke dette, mens Stenseng virker som hun står nærmere Giske politisk. Også Støre har sagt at Giske skal få bygge opp tillit igjen, men det kan se ut som Støre og Stenseng har litt ulik tidshorisont.

- Hva synes du om Støres håndtering av saken?

- Støre gjør dumt i overse grasrota i Trøndelag, for der er det mange med ektefølt bekymring for partiets fremtid. Dette handler om mye mer enn Giske, det bør partilederen ta inn over seg, mener Aglen.

