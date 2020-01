Giske svarer på ryktene - og sier klart ifra

Den tidligere Ap-nestlederen forteller om sine politiske ambisjoner: Jeg vil slåss.

STJØRDAL (Nettavisen): Det spekuleres stort rundt om Trond Giske er på vei tilbake til et lederverv i Arbeiderpartiet, og da som fylkesleder i hjemfylket Trøndelag.

Flere Ap-politikere Nettavisen har snakket med i Trøndelag, åpner for at den tidligere Ap-nestlederen kan gjøre comeback. Men noen er også sterkt uenige, og dermed går det mot et thrillervalg på fylkesårsmøtet i mars.

Nå kommenterer Giske selv spekulasjonene.

- Jeg tenker at det er litt overvurdert og overdrevet, fordi jeg er her. Jeg sitter på Stortinget som førstekandidat for Sør-Trøndelag, sier Giske til Nettavisen.

Giske gikk av som nestleder etter flere varsler om seksuell trakassering for to år siden. Og for snart ett år siden ble han vraket i tolvte time som fylkesstyremedlem i hjemfylket, etter den famøse Bar Vulkan-videoen (som VG har beklaget).

Se videointervju med Giske øverst i saken.

AVSPORING: Trond Giske deltok i forrige uke på Trøndelagsmøtet i Stjørdal, og sier til Nettavisen at debatten om hans posisjon i Arbeiderpartiet framover er en avsporing. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Er ett lag i Trøndelag

Forrige uke deltok toppolitikeren på Trøndelagsmøtet i Stjørdal, der politikere og næringslivstopper har møttes for å diskutere viktige saker for Trøndelag.

Der har en blid Giske gått rundt og snakket med folk i gangene på møtehotellet.

- Jeg driver med politikk hver eneste dag og reiser rundt i kommunene i Trøndelag, lytter til folk og lager ny politikk - og prøver å vinne fram med våre saker, sier Giske, og påpeker:

- Vi er ett lag i Trøndelag, og hvem som spiller på hvilke posisjoner på det laget er ikke det viktigste. Det viktigste er at laget vinner kamper og at vi får flertall for våre løsninger.

Om en måned skal valgkomiteen komme med sin innstilling til årsmøtet, og det store spørsmålet er om Giske står på deres liste denne gangen.

- Men kunne du tenke deg å bli fylkesleder i Trøndelag?

- Jeg har ikke noen kommentar til det, for jeg synes det er en avsporing, sier Giske med et smil.

- Vi har snakket med flere her i Trøndelag som mener du er en god kandidat til å kunne lede fylkesstyret. Hva tenker du om det?

- Jeg tenker at jeg skal gjøre jobben min hver dag uansett hvilken posisjon det er. Nå er jeg først og fremst stortingsrepresentant, og skal vinne fram både for Trøndelags velgere, men også for sosialdemokratiske løsninger over hele landet, sier han.

Les også Støre vil ikke stille seg i veien for Giske

- Kommer nok til å slåss

- Men er du villig til å bli lederkandidat for Trøndelag Ap?

- Uansett hvordan spørsmålet stilles så får du ikke noe annet svar. Jeg kommer ikke til å kommentere noe på det, sier Giske.

- Hva tenker du om din rolle i Arbeiderpartiet framover?

- Jeg har jo jobbet med politikk i mange år, og er veldig engasjert i de sakene jeg brenner for. Om det er at vi skal sørge for at det er jobber til folk over hele landet, at vi skal sørge for en rettferdig fordeling eller at folk som detter utenfor faktisk skal få mulighet til å klare seg å komme ovenpå, sier han, og samtidig ikke legger skjul på at han har ambisjoner:

- Det kommer jeg nok til å slåss for i en eller annen form uansett. Og så er det nominasjoner, og de går sin gang. Det kan være mange om beinet, og det må man respektere i et parti, sier Giske til Nettavisen.

GIKK AV: Giske var en del av Arbeiderpartiets ledelse sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik før han gikk av etter flere varsler om seksuell trakassering mot ham for to år siden. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Namsos-ordfører er uenig

Det som imidlertid er sikkert, er at enkelte er skeptiske til at Giske skal komme tilbake etter varslersakene mot ham. De mener det er for tidlig med et comeback nå.

En av kritikerne er Namsos-ordfører Arnhild Holstad (Ap).

- Jeg blir ikke med i styret eller som vara til styret dersom Giske blir styreleder, sier Namsos-ordfører Arnhild Holstad til Adressa.no (krever abonnement).

Men selv vil ikke Giske kommentere varslerperioden og motstanden mot ham.

- Føler du at du har lagt alt det bak deg nå?

- Jeg har ikke noe å si om det heller jeg, akkurat nå, svarer han.

- Kan ikke skylde på andre

Det Giske derimot vil si noe om, er Arbeiderpartiets vei mot valget i 2021. For nivået partiet nå ligger på, så vidt over 20-tallet på meningsmålingene, er ikke bra nok.

- Jeg tror det er ganske bred enighet i Arbeiderpartiet om at vi nok hører hjemme på 30-tallet og kanskje enda høyere. Her i Trøndelag har vi jo hatt mange valg hvor vi har vært over 40 prosent, så det finnes mer enn nok sosialdemokrater i Norge som tror på fellesskapsmodellen, likeverd, små forskjeller og trygge velferdsordninger, sier Giske, og konstaterer:

- Når vi ikke får høyere oppslutning, så må vi gå i oss selv. Da har vi ikke klart å presentere politikken vår godt nok og inkludert folk godt nok.

- Føler du at dere i Arbeiderpartiet har gjort mye feil siden dere ligger så lavt?

- Vi kan i alle fall ikke skylde på noen andre. Vi må i hvert fall gjøre den jobben selv med å vinne tillit og sørge for at vi kommer opp på et nivå som vi ønsker oss, sier han.

- Klare til regjeringsmakt

Giske vektlegger også at Arbeiderpartiet er et styringsparti, som ønsker å være i posisjon.

- Nå har vi en lang periode i opposisjon, så i 2021 må vi være klare til å ta regjeringsmakt og føre Norge i en mer fellesskapsorientert retning, hvor vi tar vare på hverandre og sørger for at alle har det trygt og godt, sier han.

METOO: Trond Giske deltok på mediekonferansen Svarte Natta i Tromsø i november, hvor han snakket om medias håndtering av metoo. Foto: Rune Stoltz Bertinussen (NTB scanpix)

- Hva blir det viktigste for Arbeiderpartiet framover?

- Jeg tror vi ser etter Nav-saken, at trygge velferdsordninger for alle i Norge, at vi ikke får større forskjeller mellom folk og at sikkerhetsnettet er der for dem som trenger det, det ligger i bunnen for den norske modellen og det norske samfunnet - og det er Arbeiderpartiet garantisten for, sier Giske.

Les også: Trond Giske foran åpen mikrofon for første gang på to år - varslere ble ikke invitert

Han har nå ledet Arbeiderpartiets grasrotutvalg, som kommer med én klar advarsel:

- Vi ser jo at ganske mange opplever at det er større avstand mellom dem som styrer og folk flest. Mange opplever en avmakt ved at de ikke blir hørt. Og vi tror at om vi skal ha et stabilt og godt samfunn, så må folk føle at de blir hørt, sier han.

- En av Norges dyktigste

En av Giskes støttespillere, er fylkesordfører Tore Sandvik (Ap) i Trøndelag.

- Trond Giske er en av Norges dyktigste politikere og kommer også til å være viktig for Trøndelag. Det har han vært, og det kommer han til å være fremover, sier Sandvik til Nettavisen, som selv overtok Giskes plass i Aps sentralstyre da han gikk av.

GIR STØTTE: Fylkesordfører Tore Sandvik (Ap) i Trøndelag sier Giske er en av Norges dyktigste politikere. Foto: Heidi Schei Lilleås

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Trondheim bystyre, Roar Aas, utelukker heller ikke at Giske kan gjøre comeback i ledelsen i Trøndelag Ap.

Aas understreker imidlertid at de ikke er i gang med å vurdere navn ennå i valgkomiteen, som han selv er en del av.

- Jeg sa i fjor på denne tida at Giske er en av våre beste retorikere, han har stor tillit i fagbevegelsen og jeg følte at man ved oppgjøret som ble tatt i fjor la saken bak seg - og at han kunne være en kandidat som leder av fylket. Jeg står jo fortsatt ved det, sier han.

Men ikke alle er like positive. Ap-ordføreren i Namsos vil ikke ha Giske som leder.

- Jeg blir ikke med i styret eller som vara til styret dersom Giske blir styreleder, sier Namsos-ordfører Arnhild Holstad til Adressa.no (krever abonnement).

Nettavisen har vært i kontakt med nåværende fylkesleder, Per Olav Skurdal Hopsø, for å få en kommentar til saken, men har ikke besvart våre henvendelser.

Fylkesårsmøtet i Trøndelag avholdes 20-22. mars.