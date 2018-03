Trond Giske har gitt beskjed om at han ikke ønsker seg en plass i det nye styret i Trøndelag Ap.

Det går fram av en pressemelding fylkeslaget sendte ut fredag, ifølge Trønder-Avisa.

Giske var foreslått som en av kandidatene til styret, og det er blitt spekulert i om han ønsket seg nestledervervet for å bruke dette som et utgangspunkt for sitt politiske comeback.

– Jeg har snakket med Trond og spurt om han var kandidat, og om han ønsket å bli nestleder. Han har sagt han ikke ønsker å ta opp en plass i styret, sier valgkomiteens leder Ingvild Kjerkol til avisen.

Giske skal ha gitt uttrykk for at han ønsker å konsentrere seg om arbeidet som stortingsrepresentant og det fornyingsarbeidet partiet står overfor.

Ann Marit Mevassvik innstilles enstemmig som leder. Fylkeslaget har årsmøte den første helga i april. Gitt at ingen fremmer motkandidat på møtet, vil hun ta over som den første partilederen for det nye, sammenslåtte Trøndelag fylkeslag.

Ifølge valgkomiteens innstilling, vil gamle Nord-Trøndelag få fem medlemmer i styret, mens gamle Sør-Trøndelag får ni.

