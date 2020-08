Giske-varsler: – Det som skjer nå, er helt absurd

Arbeiderpartiets Line Oma var en av dem som varslet mot Trond Giske. Nå går hun ut med en kraftig advarsel før fylkesårsmøtet i Trøndelag.

Arbeiderpartiets Line Oma var en av dem som varslet mot Trond Giske. Nå går hun ut med en kraftig advarsel før fylkesårsmøtet i Trøndelag.

– Ved å gi Giske fornyet tillit og nye verv vil Trøndelag Arbeiderparti i praksis stenge ute unge kvinner og menn som har opplevd trakassering, skriver Oma i et debattinnlegg i Dagbladet.

Ifølge Oma er det en «helt fundamental svikt og krise» hvis Giske nå blir fylkesleder i Trøndelag. «Det som skjer nå, er egentlig helt absurd», skriver hun.

Giske har ingen kommentar til Omas innlegg.

Ap-politiker Line Oma. Foto: Torstein Bøe (NTB scanpix)

Enstemmig

Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti la fram sin innstilling på en pressekonferanse i Trondheim klokka 15.30 mandag. Trond Giske er enstemmig innstilt som ny fylkesleder.

- Trøndelag AP har store ambisjoner for Trøndelag og partiet. Vi har som ambisjon om å legge frem en enstemmig innstilling. Som leder foreslår vi Trond Giske fra Trondheim, sa leder Arild Grande på en pressekonferanse fra Lerkendal i Trondheim.

Trond Giske gikk i januar 2018 av som nestleder i Arbeiderpartiet etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Støre: – Ikke naturlig for meg å kommentere

– Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har i ettermiddag levert sin innstilling. Jeg har forståelse for at den skaper debatt, men det er ikke naturlig for meg å kommentere ny ledelse før den er valgt, sier Støre i en skriftlig kommentar.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ønsker ikke å blande seg inn i valget av ny ledelse i Trøndelag Ap. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Det ble mandag kjent at valgkomiteen i Trøndelag Ap enstemmig går inn for Trond Giske som ny fylkesleder.

– Det er opp til hvert fylkeslag å velge sin ledelse, og jeg ønsker Trøndelag Ap lykke til med årsmøtet til helgen, sier Støre.

- Viktigst med kvinne på topp

I mars ble det kjent at omkring 20 kvinner hadde skrevet under på et opprop der de krevde en kvinnelig leder av Trøndelag Ap.

Blant dem var Tine Christin Eikevik og Heidi Linge , som forteller VG at de ikke gir opp etter mandagens innstilling.

- Viktigst for oss er å ha en kvinne på topp, og vi ønsker å ha en samlende og tillitvekkende leder. Vi stiller spørsmål om Trond Giske kan være det, sier Linge til avisen.

Eikevil forteller avisen at flere kvinner skal ha kommet på banen etter oppropet, men tror det har vært vanskelig å stille mot Giske.

Giske: - Ydmyk

I et innlegg på Facebook mandag ettermiddag skriver Giske blant annet:

- Jeg er ydmyk og rørt over støtten fra mange kommunepartier i Trøndelag og fra en enstemmig valgkomité. Jeg har sammen med partifeller i Trøndelag slåss for god eldreomsorg og skoler, flere arbeidsplasser i hele fylket og trygghet for alle. Det er viktigere enn noen gang, jeg har derfor sagt ja til å være med å bygge et sterkt og samlet lag for å vinne gjennomslag for våre saker. Vi har et valg å vinne.

- Med respekt for partidemokratiet og medlemmene som møtes til årsmøte til helgen, er dette min kommentar nå.