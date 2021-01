Giuliani har bestemt seg - vil ikke hjelpe Trump

Tungvekter advarte mot å bruke Giuliani i riksrettssaken. Samme dag kom beslutningen. - Giuliani har blitt så uspiselig, sier USA-kjenner.

President Donald Trump ble historisk da Representantenes hus vedtok å reise riksrettstiltale mot ham forrige uke.

Dermed er Trump den eneste amerikanske presidenten som noensinne er blitt stilt for riksrett to ganger.

Selve riksrettssaken mot Trump vil skje en gang etter at Joe Biden tiltrår som USAs 46. president 20. januar. Trump blir dermed ikke avsatt som president hvis han dømmes, men kan likevel risikere å bli fratatt muligheten til å stille i politiske valg for all framtid. Han risikerer også å miste en rekke frynsegoder som ekspresidenter nyter godt av.

Det kreves to tredjedels flertall i Senatet dersom Trump skal dømmes. Det sies at advokater i Washington D.C. skyr en ny riksrettssak mot Trump som pesten, og at den utgående presidenten derfor sliter med å hente inn et juridisk lag som kan bistå ham når Senatet skal felle sin dom.

- Ifølge en del kilder er det veldig mange advokater som ikke vil ta i denne saken. Vendepunktet er stormingen av Capitol Hill. Det er ikke så mange som ønsker å risikere sin karriere ved å representere Trump i riksrettssaken, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke til Nettavisen.

- Giuliani har blitt så uspiselig

Den ellers lojale Rudy Giuliani, som har vært president Trumps personlige advokat de siste årene, bekrefter overfor ABC News søndag kveld at han ikke vil bistå Trump i riksrettssaken i Senatet.

- Fordi jeg holdt en tidligere tale (på Trump-arrangementet rett før Kongress-stormingen red.anm.). Jeg er et vitne og er derfor ikke i stand til å kunne delta i en rettssal eller i Senatet, sa han til TV-kanalen.

En riksrettssak er imidlertid en politisk prosess, og ikke en alminnelig rettssak som føres av domstolene.

- Rent formelt har nok Giuliani et poeng, at det ikke lar seg gjøre for et vitne å prosedere saken samtidig - selv om riksrettssaken er en politisk prosess som sådan. Men man mistenker at grunnen først og fremst er at Giuliani har blitt så uspiselig, selv blant republikanere, at han bare vil bidra til å undergrave Trumps sjanser til frifinnelse, sier Løkke.

- Det er uklart hva slags tilknytning Giuliani har til virkeligheten nå. Det har tydeligvis rabla helt for ham. Alt han har sagt og gjort de siste månedene har tydet på det. Og dessuten har han vært kjempedyr for Trump i advokathonorarer, sier Løkke.

Giuliani har stått helt i frontlinjen med å spre løgnene om valgfusk. Han har også representert Trump i en rekke søksmål og rettssaker i et forsøk på å få valgresultatet underkjent.

Advarer mot å bruke Giuliani

Nyheten om at Giuliani ikke vil bistå Trump juridisk i riksrettssaken, ble kjent samme dag som Karl Rove advarte mot å hente inn den tidligere New York-borgermesteren til forsvarsteamet.

Rove, som er en anerkjent politisk strateg innen Det republikanske partiet, mener Giuliani allerede har lagt et kjempedårlig grunnlag for et eventuelt forsvar av Trump. Rove viser til Giulianis uttalelser i helgen, hvor han avviser at Trump kan ha oppviglet til stormingen av Kongressen «fordi påstandene om valgfusk er sanne».

- Men de påstandene har blitt avvist av over 50 domstoler med dommere som er blitt utnevnt av president Trump, president Obama, president Bush, president Clinton og til og med en dommer som jeg tror ble utnevnt av Reagan, sier Rove i et intervju med Fox News søndag.

- Hvis det er Rudy Giuliani som skal lede an forsvaret, er det en stor sannsynlighet for at mer enn 17 republikanere vil stemme mot Trump. Fordi i all hovedsak går dette argumentet ut på at angrepet på Kongressen var berettiget og at forsøket på å stanse kongresshøringen med å godkjenne valgresultatet var berettiget, fordi alle disse anklagene er sanne. Og helt ærlig, så er de ikke det, sier Rove.

Demokratene trenger hjelp fra 17 republikanske senatorer for å få Trump felt i riksrettssaken når den skal føres i Senatet. Senatsleder Mitch McConnell, som anses å være den nest mektigste republikaneren, sier han ennå ikke har bestemt seg for hva han vil stemme i riksrettssaken.

- Sjansene for at Trump blir dømt i Senatet har økt de siste dagene. Meningsmålingene er på full fart nedover, sier Løkke.

Fakta om riksrettsprosessen mot Trump * Representantenes hus vedtok onsdag å ta ut riksrettstiltale mot avtroppende president Donald Trump. * Samtlige 222 demokrater og 10 av 211 republikanere stemte for. * Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen. * Han anklages også for ha «undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget». * Saken blir nå oversendt Senatet, som fungerer som domstol i riksrettssaker. * Republikanerne har flertall i Senatet, men mister det når to demokrater fra delstaten Georgia tas i ed. * Skal Trump bli dømt, trengs to tredels flertall i Senatet. * Det forutsetter at 17 av de republikanske senatorene slutter seg til Demokratene, noe som ikke er ventet om ikke flertallsleder Mitch McConnell skulle stemme for. * Senatet kan ifølge et internt dokument tidligst tre sammen og behandle en riksrettssak 19. januar, dagen før Trump forlater Det hvite hus. * Samtlige 100 senatorer må stemme for dersom Senatet skal hasteinnkalles før den tid, noe som er lite sannsynlig. * Eksperter på den amerikanske grunnloven er delt i synet på om riksrettssaken mot Trump kan føres etter at han har gått av, slik Demokratene mener. Kilde: NTB

Lav oppslutning

President Trump har i dag en approval-rating, altså andel amerikanere som er fornøyd med innsatsen, på 38,7 prosent. Det viser en gjennomsnittlig måling som det anerkjente nettstedet FiveThirtyEight har gjort basert på flere andre målinger.

Til sammenligning hadde forgjengeren Barack Obama en approval-rating på 57,9 prosent da han var ferdig med sine to presidentperioder, viser snittmålingen til FiveThirtyEight. Det er altså 19,2 prosentpoeng høyere enn Trump har to dager før han avtrer som landets president.

De tidligere presidentene George W. Bush, Bill Clinton og George H.W. Bush hadde en approval-rating på henholdsvis 27,2 prosent, 67 prosent og 54,7 prosent på deres siste dag som USAs president.

Ikke fastsatt noen dato

Neste steg i riksretts-prosessen er at tiltalen oversendes fra Representantenes hus til Senatet, som fungerer som en slags domstol i riksrettssaker.

I tiltalen anklages Trump for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med Kongress-stormingen 6. januar. I tillegg anklages Trump for å ha «undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget».

Det er foreløpig ikke fastsatt noen dato for når riksrettssaken mot Trump starter.

- Jeg tror Trump vil få stablet sammen et forsvarsteam, men det blir antakelig ikke like bra som under forrige riksrettssak. Det er nok av folk som ønsker å søke oppmerksomhet, og det er ikke akkurat mangel på advokater i USA, sier Løkke.

