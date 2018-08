Giuliani om Cohen-saken: Ingen anklager mot Trump

Donald Trumps advokat Rudy Giuliani påpeker at påtalemyndigheten ikke anklager presidenten for noe, etter at Michael Cohen sa seg skyldig i svindel.

Tirsdag ble det kjent at Trumps tidligere advokat Michael Cohen har inngått en avtale med føderale myndigheter. Han har erklært seg skyldig i tiltalepunkter som omfatter ulovlig valgkampfinansiering, banksvindel og unndragelse av inntektsskatt, samt å ha gjort to utbetalinger med den intensjon om å påvirke et valg.

Uten å nevne Trump ved navn, sa Cohen at han utførte utbetalingen av hysj-pengene på vegne av «kandidaten til et føderalt embete». Det er likevel ikke tvil om at han refererer til Trump, og Cohens egen advokat Lanny Davis hadde følgende å si på Twitter om sin klients vitnemål tirsdag.

– I dag reiste han seg og vitnet under ed at Donald Trump instruerte ham til å begå en forbrytelse ved å betale to kvinner med hovedhensikt å påvirke et valg. Om de betalingene var lovbrudd for Michael Cohen, hvorfor skulle de ikke være lovbrudd for Donald Trump, spør Davis.

Les også: Trumps tidligere advokat har erklært seg skyldig i svindel

Les også: Trump: Manafort-dommen er en skam

Les også: Pual Manafort kjent skyldig på åtte av 18 tiltalepunkter

Advokaten avviser

Trump selv har unngått spørsmål om Cohen fra mediene. Men hans personlige advokat Rudy Giuliani sier tirsdag i en uttalelse at tiltalte mot Cohen ikke inkluderer de beskyldningene som kom fram i retten, om at Trump skal ha instruert ham om å utføre betalingene, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Det er ingen beskyldninger mot presidenten i påtalemyndighetens anklager, sa advokaten på vegne av presidenten.

Cohen sa i retten at han i 2016 betalte 130.000 og 150.000 dollar til to forskjellige kvinner for at de ikke skulle gå ut med informasjon som kunne være til skade for «kandidaten til et føderalt embete».

Knytter Trump til saken

Giuliani gjentok tirsdag den føderale statsadvokaten Robert Khuzamis uttalelse om at anklagene mot Cohen «reflekterer et mønster av løgner og uærlighet over betydelig tid».

En tidligere aktor i justisdepartementet, Daniel Petalas, sier presidenten nå er dratt dypere inn i saken.

– Presidenten har en viss beskyttelse som sittende president, men om dette er sant, og han var klar over det og forsøkte å påvirke et valg, kan det være en straffbar handling på føderalt nivå, sier han.

Mest sett siste uken