Giverglede til Frelsesarmeen

Av Omar Samy Gamal, byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold:

Oslo kommune og Frelsesarmeen samarbeider tett både gjennom kontrakter og tilskudd verdt om lag 90 mill i året. Det er derfor feil, slik investor Jan Petter Sissener hevder, at byrådet har et problem med organisasjonens kristne verdisyn.

Investor Jan Petter Sissener setter i gang en innsamlingsaksjon i juletida for å sikre mer penger til Frelsesarmeens tiltak Jobben, og han vil selv også bidra. Det er flott at også kapital fra private investeringsfond nå skal gå til tiltak for personer med rusproblemer.

Frelsesarmeen gjør mye godt arbeid på rusområdet i Oslo og derfor samarbeider byrådet og Oslo kommune med organisasjonen. Gjennom kontrakter og tilskudd utbetales hvert år rundt 90 millioner kroner til Frelsesarmeens arbeid på rusområdet i Oslo. Frelsesarmeens jobbtiltak for personer med rusproblemer, Jobben, er derfor bare ett av mange tiltak som organisasjonen driver for personer med rusproblemer i samarbeid med Oslo kommune. Det er jeg glad for.

På kontrakt med Oslo kommune driver Frelsesarmeen Fagerborg bosenter, Den Åpne Dør, Heimen og Bosatt. Til sammen 67 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd til feltpleien i Urtegata. Jobben, Kontaktsenteret for rusavhengige (Fyrlyset), Gatefotball, Stedet Sagene, Stedet Vest og Pårørendehuset er tiltak som Frelsesarmeen driver eller skal sette i gang med på rusområdet i 2020 og som får penger fra innbyggerne i Oslo gjennom helse- og sosialtilskuddet fra Oslo kommune.

Til sammen foreslår byrådet fordeling av tilskuddsmidler til frivillige organisasjoner på helse- og sosialområdet tilsvarende om lag 114 millioner kroner, det er mer enn tidligere byråd. Av dette får Frelsesarmeen alene rundt 18 millioner kroner og Jobben av dem 8,6 millioner. Å påstå at byrådet ikke ønsker ideelle organisasjoner i helse- og omsorgssektoren, faller derfor på sin egen urimelighet.

Som byråd for hele Oslo, og alle gode frivillige tiltak på helse- og sosialområdet, er det mitt ansvar å foreslå en mest mulig rettferdig og god fordeling av Oslo kommunes tilskuddsmidler. Det handler blant annet om å sikre at vi har et mangfold av tiltak. Siden bystyret ikke la til ytterligere penger til Jobben for 2020 er kommunens bidrag for 2020 noe mindre enn for 2019. I 2019 fikk imidlertid Jobben støtte fra regjeringen på om lag 3 millioner kroner. Hvorvidt regjeringen vil bevilge penger også for 2020 er vi ikke kjent med. At Sissener nå også vil bidra med private midler er derfor positivt.

Rusområdet er i Norge kjennetegnet av et godt samarbeid mellom ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Blå Kors, Fransiskushjelpen, Tyrilistiftelsen og en rekke andre aktører, kommunen og bydelene i Oslo og staten. Vi er heldige i Norge som har så mange som jobber for at personer med rusproblemer skal få et bedre liv.

De siste årene har byrådet styrket støtten til ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet, og gjennom budsjettforlik i bystyret med partiet Rødt har blant annet Kirkens Bymisjon, Maritastifelsen og Evangeliesenterets matutdeling fått ekstra midler for 2020. Det er derfor helt feil når Sissener insinuerer at organisasjoner som har et kristent verdigrunnlag mister offentlig støtte fra kommunen.

Oslo kommune har de siste årene i samarbeid med staten trappet opp satsingen på forebygging av rusproblemer og på å gi innbyggere som lever med rusproblemer en bedre hverdag. De neste årene vil vi styrke innsatsen ytterligere, blant annet ved å tilby flere tjenester lokalt i bydelene der folk bor. Samtidig vil vi fortsette å samarbeide med de som bidrar på dette området, og blant dem er selvsagt Frelsesarmeen.