Gjenopptar koronavaksine-tester etter stans

AstraZeneca hadde stanset vaksinetestingen etter et uforklarlig sykdomstilfelle.

Oxford-universitetet måtte stanse de kliniske studiene forrige søndag etter at en forsøksperson fikk en uforklarlig sykdom i Storbritannia. AstraZenecas koronavaksine er i inne i den siste testfase. Vaksinen testes i fase 3 i USA og i fase 2 og 3 i Storbritannia, Brasil og Sør-Afrika.

Selskapet ga ingen videre informasjon om hva slags symptomer som testpersonen hadde fått, men en talsmann for AstraZeneca beskrev pausen som en «standard rutine som må gjøres når det oppdages en potensielt uforklarlig sykdom i en test».

- Trygt å fortsette

Nå skal imidlertid pausen være over, uten at det farmasøytiske selskapet ønsker å spesifisere når testene vil fortsette.

- Britiske helsemyndigheter er ferdig med sine undersøkelser, og har konkludert med at det er trygt å fortsette med de kliniske testene, skriver AstraZeneca i en pressemelding.

Selskapet har også gått ut og sagt at det som skjedde nylig, ikke i seg selv var noe dramatisk.

- Globalt har 18.000 individer mottatt vaksiner som en del av testene. I store kliniske tester som dette, forventes det at noen deltakere blir dårlige, og hvert eneste tilfelle må undersøkes nøye for at sikkerheten ivaretas, skriver selskapet i en uttalelse, ifølge CNN.

Avtale med norske myndigheter

I midten av august fortalte helseminister Bent Høie (H) at EU-kommisjonen hadde inngått en avtale med AstraZeneca om den såkalte Oxford-vaksinen, og at Norge er en del av samarbeidet gjennom EØS-avtalen.

- Vi står ved Norge i kampen mot koronaviruset, skrev EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på Twitter.

Oxford-vaksinen har vært under utprøving siden april, og er en av vaksinekandidatene som har kommet lengst. Helsedirektør Bjørn Guldvog har allerede uttalt seg om når den norske befolkningen kan få tilgang til vaksinen.