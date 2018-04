Et område ble sperret av, men politiets bombegruppe kunne fastslå at en hensatt gjenstand ved et legesenter på Frogner i Oslo tirsdag formiddag var ufarlig.

– Bombegruppa har undersøkt gjenstanden, og denne er ufarlig. Sperringene blir opphevet og folk kan trekke tilbake i byggene, opplyste Oslo-politiet en snau time etter meldingen om at de ønsket å undersøke en gjenstand som sto på bakken ved Aleris legesenter på Frogner i Oslo.

Politiet hadde da pågrepet en mann i 30-årene som hadde ringt inn trusler til legesenteret som holder til på den tidligere Røde Kors-klinikken i Fredrik Stangs gate.

– Han kom med trusler i telefonen, og da han senere ankom stedet, ble han pågrepet av politiet. Han var da i besittelse av en gjenstand som jeg ikke kan gå i nærmere detalj om, men som er av en slik beskaffenhet at vi ønsker å undersøke den nærmere, opplyste operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Gjenstanden lå på parkeringsplassen utenfor bygget, og området ble sperret av fram til bombegruppa hadde undersøkt den og fastslått at den var ufarlig. En rekke personer i bygningene rundt stedet ble evakuert.

(©NTB)

Mest sett siste uken