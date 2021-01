Gjerdrum kommune får henvendelser fra folk som savner kjæledyr etter skredet

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen sier kommunen har fått flere meldinger fra personer som savner kjæledyrene sine etter skredet. Kommunen varsler politiet.

Ordføreren understreket at det er politiets oppgave å svare på spørsmål om hvilke hus som kan undersøkes når, men bekreftet at det er flere som er bekymret for sine kjæledyr.

– Vi bringer meldingene videre til politiet. Vi gjør dem oppmerksom på at det er et problem mange er opptatt av, sier Østensen lørdag.

Ordføreren sier også at han klamrer seg til håpet om at det fortsatt kan bli funnet mennesker i live i skredområdet, så lenge politiet sier det er håp om det.

