Gjermund Cappelen anker dommen på 13 års fengsel, opplyser forsvareren til VG

Ønsker enda lavere straff.

– Vi har sendt inn en anke over straffeutmålingen. Jeg tror det er riktig at Høyesterett får anledning til å vekte de ulike argumentene som ble lagt til grunn for straffepåstanden i lagmannsrettssaken, sier advokat Benedict de Vibe til VG.

Les også: Eirik Jensens samboer: - Det var mannen min, kjæresten min, som stod der og fikk en så forferdelig dom

Benedict de Vibe, forsvarer for Gjermund Cappelen, sier at 11-12 års fengsel er passende for sin klient. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Forsvareren sier til avisen at han tidligere har gitt uttrykk for at 11–12 års fengsel er en mer passende straff for Cappelen enn de 13 årene han ble idømt i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år.

Les også: Politidirektoratet vil ha gransking av Jensen-saken

– Jeg mener fortsatt det er mer riktig. Vi anker i håp om at Høyesterett setter ned straffen, sier de Vibe, som ikke vil kommentere ankegrunnlaget ytterligere.

Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj. Retten fant det bevist at 62-åringen fikk betydelige beløp som belønning for gjennom en årrekke å holde en beskyttende hånd over Gjermund Cappelen meget betydelig hasjvirksomhet og dømte ham til inndragning av drøyt 1,4 millioner kroner.

Les også: Dømt til maksimal straff: Slik kan fengselstilværelsen bli for Eirik Jensen

Jensen anket lagmannsrettens dom på stedet. Medtiltalte Gjermund Cappelen fikk en betydelig strafferabatt og ble dømt til 13 års fengsel, og valgte å ta betenkningstid før lørdagens nyhet.