Gjør comeback - vil ta Frp inn i regjering igjen

Ketil Solvik-Olsen har skyhøye mål for partiet og mener de bør få statsministeren - på sikt.

GARDERMOEN (Nettavisen): Ketil Solvik-Olsen vil gjøre comeback i Fremskrittspartiet (Frp).

- Nå håper jeg å bli valgt som sentralstyremedlem i helgen, svarer han Nettavisen.

I januar gikk Frp ut av regjeringen og beskrev den som både «grå og kjedelig».

Solvik-Olsen, som gikk ut av som samferdselsminister 30. august 2018, mener Frp fikk mange gjennomslag mens de var i regjering - og håper de snart er tilbake i maktens korridorer.

- Hvor tror du Frp er om ett år?

- Hvis vi gjør et godt valg, håper jeg vi er tilbake i regjering, gjerne i samarbeid med Høyre. Vi fikk til fryktelig mye bra da vi regjerte med Høyre, men i en del saker ble vi stanset av stortingsflertallet, svarer Solvik-Olsen Nettavisen.

IRETTESATT: Det var smil og latter i pausen like etter at Solvik-Olsen ble irettesatt av Jensen i hennes landsmøtetale fordi han har uttalt at Frp må snakke mer med innestemme i saker om innvandring. Foto: Berit Roald (NTB)

- Det var et flertall som stoppet bompengereformen jeg la frem i 2015, som ville gitt store bompengekutt, legger han til.

- Kun med Høyre

- Tiden vil vise, men jeg ønsker å ha innflytelse på det vi holder på med, og da er det å sitte i regjering med et tydelig Frp-stempel på regjeringsplattform, et tydelig mål.

- Kun med Høyre?

- Jeg mener vi står hverandre nærmest og at det viste en helt annen dynamikk og handlekraft enn noen tidligere regjeringer har klart, sier han - og er klar over at det betyr betydelig motstand på Stortinget.

- Frp bør få statsministeren - på sikt

- Det betyr jo at vi må ta en kamp på Stortinget hver gang, men jeg tror velgerne viste at de heller vil se Frp in-action på Stortinget, selv om vi av og til taper, enn at alt skjer stille og rolig og man ikke helt vet om Frp har tapt kampen eller ikke.

Solvik-Olsen vil ikke gå inn på hvor stor oppslutning Frp må få for at det skal være «godt nok».

- Men på sikt bør vi ha som mål å være største parti og som mål å sitte med statsministeren i Norge! Vi har en god politikk, dyktige folk og vi har vist at vi er styringsdyktige, sier han.

- Siv som statsminister - eller deg ...?

- Så lenge hun er vår partileder, er det naturlig at det blir henne, sier han.

