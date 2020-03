Gjør deg klar for gjensyn med «Scandinavian Star»

Til helgen er det premiere på en ny storsatsing fra NRK, en dramatisk dokumentar-serie om den 30 år gamle dødsbrannen i «Scandinavian Star».

De første episodene bærer bud om sterke scener, og etterhvert også nye opplysninger i det som fremdeles ser ut som en uoppklart mordgåte. Se en smakebit av serien øverst i saken.

Anledningen er at det i år er 30 år siden katastrofen om bord i passasjerfergen mellom Oslo og Fredrikshavn:

Natt til 7. april 1990 omkom 159 mennesker under forferdelige omstendigheter i Skagerrak. Brannen var trolig påsatt, skipet var i elendig forfatning og skulle aldri fått tillatelse til å seile.

Jeg var selv blant dem som ble hasteinnkalt til Akersgata for å jobbe med katastrofen den gangen.

TV-serien «Scandinavian Star» byr på et vell av autentiske arkivbilder, effektiv grafikk og dyptpløyende intervjuer om det som egentlig skjedde før, under og etter katastrofebrannen i Skagerrak for 30 år siden. Alle foto: Skjermdump fra NRK

Også i 1990 var 7. april ved inngangen til påsken. De første dagene dreide det meste seg om selve hendelsen, redningsarbeidet, ofrene og de pårørende. Deretter om hvem som egentlig var eiere - og om mulige motiv for forsikringssvindel. Ganske raskt kom vitnesbyrdene som pekte mot sabotasje og mordbrann.

Deler av skipet var fullstendig utbrent. Et forferdelig syn møtte brann- og redningsmannskapene i korridorene.

Alt dette blir mesterlig gjenskapt i de to første episodene som NRK foreløpig har sluppet for anmeldelse. Men ikke bare det:

Serien er et særdeles fruktbart samarbeid mellom Danish Documentary, Nordisk Film, NRK, TV4 i Sverige og Danmarks Radio. Et imponerende antall passasjerer, pårørende, musikere, taxfree-personale og andre besetningsmedlemmer, skipsagenter, reisebyråansatte og redningsmannskaper fra den gangen, er intervjuet.

I tillegg er det lagt store ressurser i effektiv grafikk og livfulle illustrasjoner, som til tider bringer flammene, kvelende røyk og dirrende dødsangst tvers gjennom skjermen.

Effektiv grafikk og animasjoner gjør at brann-infernoet til tider kommer tvers gjennom TV-skjermen.

Også et omfattende arkivmateriale gjør sitt til å fortelle historien.

Vi ser «Scandinavian Star» på cruise-fart i Karibien på 80-tallet, der den i beste jappetid går fram og tilbake mellom Miami og Bahamas. Og vi ser show-truppen fra New York som den skjebnessvangre natta underholdt de 383 passasjerene på vei fra Oslo til Fredrikshavn på påskeferie.

Vi får filmklipp av besetningen på 99, samt de danske forretningsfolkene som etterhvert ble utpekt som eiere - rederne Ole B. Hansen og Henrik Johansen, som bare en måned tidligere hadde kjøpt skipet fra amerikanske SeaEscape.

Mye av historien er allerede kjent. Om hvordan besetningsmedlemmene jobbet døgnet rundt over Atlanteren for å bli ferdig til at den gamle holken kunne bli satt inn i skandinavisk farvatn. At den slett ikke ble ferdig, men at det norske forsikringsselskapet Skuld likevel tok mot assuranse på skipet på tross av advarselen fra sin egen agent.

Flere av musikerne i show-truppen fra New York forteller om sin opplevelse av brannkatastrofen i «Scandinavian Star».

Men vi får også høre sterke vitnesbyrd som tidligere ikke er fortalt på samme måte.

Om manglende skilt til nødutgangene, passasjerer som forgjeves lette etter sine kjære, brannfolk som måtte skritte over døde kropper i korridorene, en far som ble funnet omkommet bak dusjforhenget på badet med armene rundt sine to små barn.

Vi møter flere av ungdommene fra Strømmen IL, på vei til sin første utenlandstur, og deres dramatiske opplevelser. Og vi møter pårørende som ble vekket om natten med melding om brann i skipet med deres elskede om bord.

Medlemmene i Strømmen IL var bare ungdommer den gangen, på vei mot sin første utenlandstur. Enkelte gjenopplever katastrofen fremdeles.

Så er det også denne gangen et problem at NRK bare sender ut de to første episodene av serien til anmeldelse - ikke de fire siste.

Dermed er det umulig å vurdere hva NRK egentlig mener når de hevder at serien bringer nye opplysninger. Heldigvis går de ikke veldig høyt ut, men nøyer seg med å si at serien «prøver å komme nærmere et svar på hvem som kan ha tent på skipet».

Altså i skarp kontrast til TV Norge-serien «Mannen som falt» - som jeg tidligere i år omtalte med tittelen «TV-serien som falt fullstendig i fisk». Denne serien om Gardermoutbyggingen og et dramatisk fall i København var offensivt solgt inn som true crime, med tydelige signaler om at her skulle vi få løsningen, uten at den engang klarte å sannsynliggjøre at det dreide seg om et mord.

«Scandiavian Star» er av en helt annen kvalitet, eller kanskje - i en helt annen divisjon.

Serien dokumenterer deler av kommunikasjonen mellom kaptein Hugo Larsen på «Scandinavian Star» og broen på «Stena Saga» den dramatiske natten.

I de to første episodene får vi utdrag fra radiokommunikasjonen mellom kaptein Hugo Larsen og broen på passasjerfergen Stena Saga som etter hvert kom til unnsetning. Vi får vitnesbyrd om branndører som ikke virket, livbåt-wire som var rustet fast, løse ledninger som stakk ut overalt og et bildekk som så ut som et eneste stort verksted.

Og vi møter to nå aldrende medlemmer i bordtennisklubben fra Sunnmøre som slukket den første brannen på skipet, i en haug med sengklær i korridoren, og som varslet resepsjonen om at det måtte være en pyroman om bord.

Opptakten viser at det danske produksjonsselskapet i samarbeid med de nordiske TV-stasjonene har gått grundig til verks, og at vi uansett vil få et sterkt utvidet bilde av hva som egentlig skjedde før, under og etter katastrofenatten for 30 år siden.

Jan Harsem var på vei til Danmark med sin lille familie, og er en av mange som forteller sin historie i TV-serien «Scandinavian Star»

For mange av de overlevende og pårørende er den uoppklarte mordbrannen fremdeles et dominerende traume i livet. For alle oss som bare husker katastrofen, er serien et sterkt gjensyn med et dramatisk kapittel i norsk historie og sjøfartshistorie.

For alle yngre seere, som bare har hørt om «Scandinavian Star», framstår serien som et severdig dypdykk i hvor ille det kan gå, når sikkerhetsregler settes til side og raske penger trumfer passasjerenes liv og helse.

* Serieskaperne opplyser at hverken eierne av skipet eller kaptein Hugo Larsen, nå bosatt i Spania, ønsket å bidra til TV-serien.

«Scandinavian Star»

TV-serie i 6 deler

Premiere på NRK søndag 8. mars kl 20.45

Regi: Mikala Krogh

Manus: Nikolaj Scherfig

Produsenter: Sigrid Jonsson Dyekjær og Thomas Heinesen

Redaktør i NRK: Anne Kvadsheim