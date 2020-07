Gjør søk med gravemaskin i kolonihage

Tysk politi gjør søk i en kolonihage i Tyskland i forbindelse med saken om den forsvunne Madeleine McCann, som ble meldt savnet i 2007.

Søket skjer i den tyske byen Hannover, opplyser tysk påtalemyndighet tirsdag.

Ifølge den tyske avisen Hannoversche Allgemeine Zeitung har en liten gravemaskin blitt tatt i bruk i søket, men politiet har ikke kommet med ytterligere detaljer.

Les også: Undersøkte brønner i Madeleine McCann-saken

Tyske myndigheter mistenker en 43 år gammel tysk mann for å ha bortført og drept Madeleine i Portugal i 2007. Mannen er tidligere dømt for overgrep mot barn og soner nå en narkotikadom i et fengsel i Kiel i Tyskland.

Les også: Madeleine-saken: Fått inn 800 tips. Nekter å fortelle foreldrene om det avgjørende beviset

(©NTB)