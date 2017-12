Gjør du dette kan det koste deg 7000 kroner

Over hele landet må politiet bruke tid på uvettig bruk av fyrverkeri.

Fyrverkeri avfyrt mot bygg, inne på T-banestasjonen og oppskyting rett ved en hesteinnhegning, er bare noen av meldingene politiet i Oslo har måttet ta seg av de siste dagene.

Oppskyting av fyrverkeri er ikke lov før etter klokken 18 på nyttårsaften, og det er forbudt for personer under 18 år å bruke fyrverkeri.

Les også: - Flere skremt av fyrverkeri ved T-banen

Likevel har politiet måtte ta en alvorsprat med mange unge og deres foreldre etter uvettig bruk av fyrverkeri i romjula.

Lille nyttårsaften rykket Oslo-politiet ut til Manglerud hvor det kom meldinger om at unge gutter skjøt fyrverkeri mot bygninger.

- Da vi kom til stedet løp de i alle retninger, men vi fikk tak i seks stykker. Vi tar kontakt med foreldrene og tar en fornuftig prat om dette, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Rune Hekkelstrand, til Nettavisen.

Dagen før måtte politiet ta samme prat med foreldre og unggutter etter at det ble avfyrt fyrverkeri i trappen ned til Tøyen T-banestasjon.

Også da forsøkte to gutter, på 13 og 14 år, å stikke fra politiet, uten hell.

Episoden ble ifølge politiet en ubehagelig opplevelse for flere av dem som befant seg i området ved T-banen, da fyrverkeriet gikk av.

- Flere ble redde på grunn av smellene og synes det var ubehagelig, sa operasjonsleder Hekkelstrand til Nettavisen fredag.

Han sier at Oslo-politiet foreløpig ikke skal ha anmeldt eller bøtelagt noen for ulovlig bruk av fyrverkeri ennå.

- Vi har ikke gjort det ennå, men i disse sakene dreier det seg ofte om unge gutter som er under 15 år, og ikke strafferettslig tilregnelige. Men man kan bli anmeldt og bøtelegges med inntil 7000 kroner for ulovlig bruk av fyrverkeri.

Dette er reglene for bruk av fyrverkeri i Oslo kommune:

Her kan du lese mer om om regler for bruk av fyrverkeri i Oslo, og få informasjon om hvor kommunen sender opp fyrverkeri på nyttårsaften.

Telemark, Hordaland og Romerike er også blant områdene hvor politiet har fått inn klager på at folk allerede har begynt å sende opp fyrverkeri de siste dagene.

Politiet har mottatt noen klager på bruk av fyrverkeri. Politiet minner om regler som sier at det er lov mellom kl. 1800 og 0200 på nyttårsaften. Utover dette tidspunktet må man søke om tillatelse. Brudd kan medføre bøtleggelse.

Sotra:Kolltveit: Politiet har mottatt klage på fyrverkeri oppskyting. Dette er stressande for dyr i området og heilt konkret er det no oppstyr i ein lokal stall der eindel hestar er stressa. Politiet ber om at ein ventar med oppskyting av fyrverkeri til dette er lovleg.