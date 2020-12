Gladmelding for elbil-kjøpere: Får beholde lukrativ ordning

Den viktigste elbil-fordelen videreføres. ESA sier ja til fortsatt momsfritak.

ESA har vedtatt å forlenge momsfritaket på nullutslippsbiler ut 2022. Det melder NRK.

EØS-avtalen tillater at statsstøtte kan brukes for å fremme miljøverntiltak som kan bidra til å øke andelen av nullutslippsbiler. Esa mener at tiltaket er i tråd med norske og EØS-mål om å redusere klimagassutslipp, skriver Esa.

Momsfritaket ble godkjent av Esa første gang i 2015.

- Vi jubler. Det er riktig og viktig for at alle skal kunne kjøpe elbil, og for at vi skal kunne kutte norsk klimagassutslipp, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening til Nettavisen.

Hun sier at det er ekstra viktig at denne forsikringen kommer før valgåret 2021.

- Dette vedtaket er viktig for å unngå usikkerhet for hva som vil skje i elbilpolitikken etter valget neste høst, sier hun.

