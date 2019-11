Glatte veier - mange ulykker

Det har vært flere ulykker på veiene mandag morgen.

Saken oppdateres

På E18 ved Sandefjord lufthavn Torp har det vært en kollisjon i nordgående retning. To biler skal ha kollidert etter at en tredje bil fikk motorproblemer foran dem i veibanen. Politiet i Sør-Øst skriver følgende på Twitter:

«Det er 2 biler involvert i sammenstøtet. En bil kjørt i en annen bakfra. En person kjørt sykehus med smerter og nakkekrage - ukjent skadegrad. Siste bil ikke involvert i sammenstøtet, men hadde fått motorproblemer og bremset ned.»

Vegtrafikksentralen sør meldte opprinnelig om en del kø på stedet, men klokken 09.17 er veien helt åpen igjen.

For politiet i Buskerud har det blitt en spesielt travel start på dagen:

– Det renner på med utforkjøringer her, og det er over hele distriktet. Siden jeg kom på vakt klokka 06:45, har det kommet inn 14 oppdrag, forteller operasjonsleder Anne Meyer til Drammens Tidende.

Politiet må også prioritere, og rekker ikke å rykke ut til på langt nær alle oppdragene.

– Vi prioriterer de tilfellene hvor det er skade på personer eller fare for at andre kan skade seg, sier operasjonslederen.

Snøen som laver ned flere steder vil gå over til regn utover dagen, melder Meteorologene på Twitter.

På fylkesvei 36 ved Ulefoss i Telemark har det vært en front mot front-kollisjon. De involverte førerne er sendt til sykehuset for sjekk. Trafikken dirigeres i påvente av bilberging.

En person er kjørt til legevakten etter at en bil kjørte inn i et tre. Ulykken skjedde på fylkesvei 405 i Iveland i Aust-Agder. Det er snø og glatt veibane på stedet.

To personbiler har kollidert på fylkesvei 6020 i Møre og Romsdal. Førerne er tatt med til henholdsvis legevakt og Molde sykehus. Politiet melder om vinterforhold på stedet, og ber folk om å kjøre forsiktig.

På riksvei 285 i Sylling i Lier kommune i Buskerud melder politiet om en bil i fjellveggen. Ifølge de første meldingene skulle bilen stå utenfor veien. Politiet meldte opprinnelig om ulykken klokken 08.48.

Klokken 09.13 oppdaterte politiet med at den aktuelle bilen i fjellveggen hadde kjørt fra stedet, og at det derfor på dette tidspunktet var uvisst hva som har skjedd. Klokken 09.23 er beskjeden fra Sør-Øst politidistrikt at de har vært i kontakt med bilføreren. Det skal ha vært snakk om et mindre uhell som har ført til små skader på bilen. Alt ok med føreren.

I Sirdal i Vest-Agder har en bil kjørt ut av veien og ligger på siden i grøften. Begge personene i bilen skal ha kommet seg ut, men tas med til legevakten for sjekk. Bilen er ikke til hinder for øvrig trafikk. Det skal ha vært snø i veien som førte til at fører havnet i grøften, ifølge politiet.

På E18 i Østerholt i Aust-Agder har det også vært et trafikkuhell. Det skal ikke ha vært noen personskader her, men politiet advarer igjen om at det er glatt på stedet. Klokken 08.38 skriver Vegtrafikksentralen sør på Twitter at veien er ryddet og åpnet igjen.