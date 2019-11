Glatte veier skaper store problemer flere steder i landet

Morgentimene har vært preget av flere ulykker i hele landet.

På Vestlandet er det svært glatt flere steder, og på fylkesveg 609 overfor Heilevang er det såpeglatt.

- Jeg har aldri opplevd en så glatt vei her, sier Ingunn Osland til avisen Firda (krever abonnement).

Like før klokken 08.00 skrev også Sør-Vest politidistrikt at det er svært glatte veier i distriktet.

- Det meldes om svært glatte veier flere steder i distriktet, med følgende mange trafikkuhell. Vi oppfordrer alle til å ta det rolig slik at alle kan ferdes trygt ute, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

I Sandnes kjørte en bil opp på et skilt og sto i en grøft, på grunn av det glatte føret i området.

- En patrulje er på vei til Løwenstrasse der en bil skal ha kjørt opp på et skilt og står i en grøft. Det skal ikke være folk i bilen.

Flere kilometer lange køer

På E6 ved Rygge var to biler innblandet i en trafikkulykke like før klokken 08.00, og lange køer dannet seg raskt. Det er flere kilometer lange køer på stedet, men trafikken går sakte forbi i venstre fil, melder politiet, ifølge Moss Avis (krever abonnement).

I Flekkefjord kjørte en bil med tre personer av veien på fylkesvei 42.

- Ulykken skal ha skjedd i en kurve like ved en rasteplass. Det skal være glatt på stedet, skriver politiet på Twitter.

Glatt også på Østlandet

På Hallingdal i Buskerud veltet en lastebil etter at den kjørte ut av veien. Føreren ble sendt til legevakten for sjekk.

Ved Kvelde i Vestfold skled et vogntog av veibanen i lav hastighet. I Eidsberg, Hallingdal og Borgeskogen på Østlandet kjørte henholdsvis en lastebil og to biler ut av veien. Lastebilføreren er sendt til legevakten for sjekk.

Ved Stange i Hedmark havnet et vogntog i en ulykke som gjorde at sørgående felt på E6 ble stengt.

– Meldt om flere glatte veier i Innlandet på morgenkvisten. Vi oppfordrer bilister om å ta hensyn til kjøreforholdene, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

- Skikkelig ekkelt føre

Meteorologisk institutt var også raskt ute i morgentimene med å advare bilistene på Vestlandet.

- Det har vært en del ulykker på Vestlandet, og det skyldes mye is på veiene og minusgrader på bakken, sier vakthavende statsmeteorolog Magni Svanevik til Nettavisen.

IS: Meteorologisk institutt har lagt ut farevarsel for Vestlandet i morgentimene. Foto: Skjermdump (Yr.no)

Hun oppfordrer bilistene til å vise varsomhet i trafikken utover onsdagen.

- Det er en veldig rotete værsituasjon flere steder. Alle må være forberedt på at det kan bli utfordrende å kjøre. Det er et skikkelig ekkelt føre nå, sier statsmeteorologen videre.