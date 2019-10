Gleden ved elbil

Hvorfor påfører folk seg selv så mye stress og angst - spesielt der turen frem og tilbake til hytta skal være en trivelig opplevelse?

Av Terje Johansen

Virkeligheten for elbileierne kommer tydelig frem her.

Ukritisk elbil-promotering

Det har vært og er en for ukritisk promotering av elbiler i Norge.

Mange får en nedtur når de opplever hverdagen med ladekøer og sterkt redusert batterikapasitet i Vinter-Norge. At noen haier der ute ser sitt snitt til å tjene gode penger på ågerpriser på ladestrøm kan ikke overraske. De gribbene er alltid beredt når de lukter penger.

Når myndighetene presser såvidt hardt på for å få bilfolket over på elbil burde det være en selvfølge at de samtidig følger opp infrastrukturen og oppretter offentlige ladestasjoner som er tilpasset behovet på trafikkerte dager. Ikke bare overlate dette til profitthungrige haier.

Tror jeg fortsetter å kjøre min gamle dieselpurke noen år til.