Glem høye strømpriser - nå frykter strømprodusentene at de må kaste strøm

Mye vind, høye temperaturer og mye nedbør skaper hodebry - som er gode nyheter for din økonomi.

Etter et par år med svært høye strømpriser, har situasjonen de siste ukene blitt snudd fullstendig på hodet.

Siden begynnelsen av desember er strømprisen nær halvert - og strømprisen er også ganske nøyaktig halvparten av hva den var for et år siden.

Strømprisen har nær halvert seg siden desember. Foto: (Nordpool)

Frykter kollaps i strømprisene

Årsaken til det voldsomme fallet er at situasjonen for norske vannprodusenter er snudd helt rundt.

2019 ble et veldig spesielt strømår. For første gang på ni år importerte Norge mer strøm enn vi eksporterte. Årsaken var i stor grad nedtapping av magasinene året før, kombinert med mindre snøsmelting enn normalt. Dermed falt vannkraftproduksjonen med 10 prosent.

2020 ser ut til å bli helt annerledes. Ifølge kraftekspert Marius Holm Rennesund i Thema Consulting Group er det nå en reell frykt for at det vil bli så mye vann i vannmagasinene til sommeren, at det rett og slett blir fullt.

Det ønsker bransjen å unngå for nær enhver pris, fordi det er det samme som å kaste strøm.

Marius Holm Rennesund viser frem hvordan vannsituasjonen er fullstendig annerledes i 2020 sammelignet med normalen.

- Det verste som kan skje en kraftprodusent

- Diskusjonen nå er ikke om det skal være billig strøm resten av vinteren, men om det kommer til å bli en total kollaps i strømprisen til sommeren. For det første er det vått - som fører til mye vannkraftproduksjon i uregulerte vannkraftverk. Det er varmt, som gir mindre strømforbruk - og på toppen av det hele er det mye vind som fører til mer strømproduksjon. Alt dette presser ned priser, fortalte han på et seminar torsdag morgen.

Resultatet er at mens vannmagasinene på denne tiden normalt tappes i stort tempo, viser nye tall fra NVE at vannmengden er stabil.

Mens vannmagasinene normalt tappes på denne tiden av året, viser nye tall at det ikke skjer i år.

- Fortsetter det slik en uke eller to til, så begynner forskjellen fra normalen å bli stor, og en kan på et senere tidspunkt risikere at magasinene blir fulle og renner over. Da må produsentene la vannet renne ut, og det er det verste som kan skje en vannkraftprodusent. De produserer derfor nå strøm selv om prisen er lav, sier han.

- Vi har nå priser på 20-tallet (euro per MWh), noe som er lavere enn det man ofte har på sommeren, sier han.

Perioder med gratis strøm

Norden er et felles kraftmarked, og det er særlig i Sverige at vinteren har ført til unormalt høy strømproduksjon. Landet har mye vannkraftverk uten vannmagasiner. Det betyr i praksis at de produserer strøm i elver, og når det regner mye, så produseres det mye strøm.

Samtidig har de bygget ut mye vindkraft, og mye vind har ført til mer kraftproduksjon enn normalt.

Resultatet er at det allerede har vært perioder i år hvor strømmen i dele av Sverige har vært praktisk talt null. Disse prisene har smittet over på Norge.