God håndhygiene er viktigste tiltak mot Corona-smitte. Så lenge bør du vaske hendene

Helsemyndighetene anbefaler 30 sekunders håndvask. Se videoen for tips om hvordan du skal vaske hendene riktig og hør hva du bør synge for å gjøre det lenge nok.

Internasjonale studier viser at overraskende mange hopper over håndvasken, for eksempel etter å ha vært på toalettet.

- Og de som faktisk vasker hendene, bruker ofte kort tid og er ikke grundige nok, sier Mette Fagernes, PHD og seniorrådgiver ved Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet til Lommelegen.no.





I Folkehelseinstituttets veileder er god hoste- og håndhygiene listet opp som de to viktigste tiltakene for å forebygge smitte:

Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Men helsepersonell bør vaske hendene i 40-60 sekunder, er det for folk flest tilstrekkelig med 30 sekunder.

Les også: Coronaviruset: Apotekene tømmes - måtte innføre maksbegrensning

Fakta Håndvask reduserer kontaktsmitte ↓ Direkte kontaktsmitte: Smittestoffet overføres ved direkte kontakt mellom smittebærer og mottakelig person. Da smittestoffer generelt ikke trenger gjennom intakt hud, blir smitteveien via direkte slimhinnekontakt eller fra personalets hender til sår i egen hud, egen munn, nese eller andre slimhinner. Indirekte kontaktsmitte: Smitteoverføring skjer fra en smittebærer via et forurenset mellomledd til en mottakelig person, for eksempel via et dørhåndtak eller håndkle. Fekal-oral smitte: Smittestoff fra avføring overføres via forurensede hender eller mat eller drikke til munnen hos mottakelig person. Kilde: Helsebiblioteket

Virus overlever lenge på forskjellige overflater, og for eksempel i fire døgn på en mobiltelefon. Det er fortsatt uvisst hvor lenge coronavirus overlever på hender, men for lignende virus har vi gode data:

- Hvis man ikke vasker hendene, vil influensavirus overleve på hendene i én time, hepatittvirus i 240 minutter og rotavirus i 260 minutter, sier førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein, til Nettavisen.

Les også: Coronaviruset kan trolig overleve på mobiltelefonen i flere dager