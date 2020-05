Gode koronanyheter fra Danmark: – Over all forventning

I Danmark er det nå tre uker siden barnehager, skoler og enkelte arbeidsplasser ble gjenåpnet.

Utviklingen på de danske sykehusene er ganske lik den man ser her til lands; helt siden starten av april har tallene i all hovedsak gått nedover.

1. april var 535 personer innlagt på danske sykehus. Litt over en måned senere er tallet halvert og vel så det, med 209 innlagte onsdag 6. mai.

Nå er eksperter den danske avisen Berlingske har snakket med svært positive til at gjenåpningen av samfunnet tilsynelatende ikke har fått noen negative konsekvenser:

– Åpningen har gått bra og over all forventning, sier Torben Mogensen, styreleder i Lungeforeningen og spesialist i anestesi, til avisen.

ÅPENT: I Danmark har man startet gjenåpningen. Dette bildet er fra Islands Brygge i København 3. mai, og viser dansker innenfor felt som er tegnet opp på gresset for å gjøre det enklere å holde god avstand. Foto: Ida Guldbaek Arentsen (Ritzau / Reuters / NTB scanpix)

– Gledelig overrasket

Fra smitte til eventuell sykehusinnleggelse går det noen uker. Men gjenåpningen 15. april er så lenge siden at Mogensen nå tør å konkludere med stor sikkerhet at gjenåpningen har vært en suksess:

– Alle forventet at tallene ville stige etter gjenåpningen. Hvis den ikke hadde gått bra, ville vi sett det i tallene nå. Så jeg er gledelig overrasket, sier han.

Tidligere direktør for det danske folkehelseinstituttet (SSI), Nils Strandberg Pedersen, er enig med Mogensen:

– Jeg er veldig glad fordi vi ser det laveste antallet dødsfall og det laveste antallet innlagte pasienter på omtrent halvannen måned, sier Strandberg Pedersen til Berlingske.

VÅR: Danskene kan glede seg over gode koronanyheter. Så langt har gjenåpningen ikke gitt utslag på smittetallene. Foto: Ida Guldbaek Arentsen (Ritzau / NTB scanpix / Reuters)

Han understreker samtidig at det kan være for tidlig å begynne feiringen:

– Det har gått omtrent tre uker siden gjenåpningen. Hvis man antar at det er noen barn som smitter noen voksne, som igjen smitter noen besteforeldre, vil det ta lengre tid enn tre uker før vi ser effekten av det, sier han.

Han påpeker samtidig at det ikke er registrert en stor økning i antall smittede barn.

Strandberg Pedersen viser også til den nyeste rapporten fra SSI, som sier at det kan ta mer enn tre til fire uker før den fullstendige effekten av gjenåpningen viser seg.

Nye bølger

Eksperter fra SSI mener også at koronaepidemien vil dø ut av seg selv, selv om store deler av samfunnet gjenåpner. Forutsetningen er at folk fortsetter å holde fysisk avstand og opprettholder hygienetiltak som hyppig håndvask.

– Likeledes ventes epidemien å dø ut for dersom man velger å gjenåpne grunnblokken, under forutsetning av at man fortsetter å holde fysisk avstand og opprettholder hygienetiltak, heter det i rapporten.

Grunnblokken er en beskrivelse av virksomheter som storsentre, idrett uten tilskuere, bibliotek, dyrehager, samt viktige offentlige arbeidsplasser som for eksempel forsvaret og arbeidstilsynet.

I Norge stiller man seg mer tvilende til saken.

– Vi tenker ulike scenarioer om dette, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Justisminister Monica Mæland på onsdagens pressekonferanse om koronastatusen i Norge. Foto: Ørn E. Borgen (NTB scanpix)

– Vi må vente at det kommer nye bølger, supplerer assisterende helsedirektør Stene-Larsen, som samtidig håper den rolige perioden varer lengst mulig.

– Men det vil nok være naivt å tro at dette er over med den runden vi har vært gjennom nå, sier den assisterende helsedirektøren – som selv har vært syk med covid-19.

Torsdag 7. mai legger den norske regjeringen frem sin plan for hvordan Norge skal gjenåpnes.

– Vi skal lage en helhetlig plan, som er en tidsplan fram til sommeren hvor vi har ambisjoner om å åpne mest mulig, men med veldig tydelige smittevernsråd, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun viser til torsdagens pressekonferanse for flere detaljer.

– Vi har jobbet med å skape forutsigbarhet. Noen endringer skjer raskt, men for andre tiltak er det greit å få en dato å forholde seg til, sier Solberg.

I tillegg til en helhetlig plan for gjenåpning, er dette noe av det som er ventet nærmere tidfestet:

Avklaringer rundt 17. mai-feiringen.

Nye råd for hvor mange som kan samles hjemme og i parken. I dag er rådet maks fem personer.

Ny info om hva som skjer med elevene i 5. til 10. klasse og videregående skoler, som fortsatt er hjemme fra skolen.

Avklaring om toppfotballen, barnefotball og annen kontaktidrett.

Avklaringer rundt mulig åpning av fornøyelsesparker. Svar om treningssentre er også ventet i løpet av uka.

Beslutning om utreiseforbudet for helsepersonell.

I Danmark er så langt 9.938 registrert smittet og 506 døde. I Norge er 7.954 smittet og 215 døde.