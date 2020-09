Gode Kraftig nedgang i nye smittede i Bergen

Men byrådslederen i Bergen mener det er for tidlig å avblåse den kritiske situasjonen.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen holdt torsdag ettermiddag en pressekonferanse om koronasituasjonen i kommunen, der han kom med gode nyheter:

- Siden i går er det registrert 13 nye smittetilfeller av Covid 19 i Bergen, opplyste Valhammer.

Dette er en kraftig nedgang i antall nysmittede i Bergen sammenlignet med de siste dagene. Onsdag var antall smittede 27, og dagens tall er langt lavere enn gjennomsnittet de siste dagene på 32 smittede.

- Dette er positivt, men det er verdt å merke seg at det alltid vil være daglige variasjoner. Det er derfor for tidlig å si om dette er starten på en nedadgående trend eller ikke, påpekte byrådslederen.

Totalt er det registrert 1285 smittetilfeller i Bergen siden 28. februar.

- Vi er uansett glade for at antall nysmittede i dag er lavere, og ikke minst at det gjør at våre ansatte i dag får et lite pusterom, sier han.

- Takker bergenserne

Valhammer fortalte at testkapasiteten i Bergen er god, og at de som ønsker å teste seg får time på dagen.

- Jeg vil takke alle i Bergen som er med på spurten som pågår. Det er gledelig å se den responsen bergenserne har vist de siste dagene, sa han.

De fleste nysmittede det siste døgnet er fra 21 til 30 år gamle, men kun to av disse er studenter.

Det påpekes på pressekonferansen at man fortsatt er avhengig av at folk følger smittevernreglene, holder avstand og vasker hendene.

Munnbind på sykehjem

Bergen kommune innfører samtidig krav om bruk av munnbind i eldreomsorgen

Som et føre var-tiltak skal ansatte og besøkende på sykehjem og i hjemmetjenestene nå bruke munnbind når det ikke er mulig å holde én meters avstand.

– Dette er et føre var-tiltak for å beskytte eldre som er en gruppe som er spesielt sårbare med tanke på å utvikle alvorlig sykdom som følge av covid-19, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune i en pressemelding.

Han presiserer at man bare trenger å bruke munnbind dersom det ikke er mulig å overholde enmetersregelen.

Forlenger tiltak

Onsdag valgte Bergen kommune å forlenge de strenge tiltakene til og med tirsdag 22. september etter et større koronautbrudd i kommunen den siste tiden.

- Situasjonen er fortsatt uoversiktlig, og det er kritisk å begrense ytterligere smittespredning, sa Valhammer onsdag.

Anbefalingene om hjemmekontor og bruk av munnbind på kollektivtransport der man ikke kan overholde 1-metersregelen også gjelder fram til neste tirsdag. Det er til nå registrert 1.272 bekreftede smittetilfeller i Bergen, hvilket tilsier gjennomsnittlig 32 nye smittetilfeller daglig de siste sju dagene.

- Vi har ikke grunnlag for å si at vi er inne i en nedadgående trend, selv om vi de siste dagene har hatt noen færre nye smittetilfeller, sa Valhammer.