Gode nyheter til 400.000 Canal Digital-kunder

Satelittkundene får en massiv oppgradering.

Mens tradisjonell TV mer eller mindre har blitt spådd en snarlig død, og der stadig flere kaster seg over forskjellige former for streaming og nettbaserte løsninger - har de tradisjonelle TV-distributørene som har levert bilder gjennom en parabolantenne sittet i en ganske uheldig situasjon.

Canal Digitals satelittdivisjon bestemte seg ganske tidlig for å takle dette ved å endre seg, fremfor å bekjempe utviklingen. De var blant de første som lanserte løsninger for Apple TV og mobil generelt, og nå tar de et nytt steg.

Les også: 100.000 Canal Digital-kunder har mistet en del av tilbudet

Slipper Google inn i stua



Selskapet har nemlig bestemt seg for å kaste den tradisjonelle mottakerboksen ut, og i stedet satse på Googles Android-teknologi i en alt-mulig-boks for stua.

- Vi går fra et lukket innholdsunivers - der kundene kan se det innholdet vi tilgjengeliggjør alene - til neste generasjons innholdsunivers - basert på det åpne økosystemet Android TV. Vi kaller neste generasjons TV-opplevelse for OnePlace, sier Canal Digital-sjef Ragnar Kårhus.



I praksis kan den minne litt om en litt avansert Apple TV med markedets kanskje mest blankpolerte brukergrensesnitt. Det skal dog sies at det foreløpig ikke er helt bugfritt, men det er enda noen uker til boksen sendes ut til kunder.

I bunn ligger naturlig nok tradisjonell TV-seeing, med signaler rett parabolen - men boksen er ikke mer avhengig av disse signalene enn at den kan ta imot et femtitalls kanaler gjennom nettlinjen din. Tilsynelatende utgjør det ikke store forskjellen for boksen, men kvaliteten på bildet blir naturlig nok bedre med den høyere båndbredden satellitt kan tilby.

Inkludert i dette ligger det selvsagt et ukesarkiv, filmleie og time shift-funksjonalitet.

Bygger på det Google er gode på



Integrert i boksen finner man blant annet Googles Chromcast-teknologi, noe som gjør at du kan streame innhold rett fra mobilen over på TV-en i stua bare ved å klikke på et ikon i for eksempel YouTube eller Netflix.

Selve boksen er ikke spesielt spennende å se på, men den er forholdsvis liten.

En finner selvsagt også Googles egen app-butikk Play, noe som i seg selv kan gi tilgang til et hav av tjenester - selv om utvalget foreløpig er litt begrenset.

Minst like interessant er det at Google har en viss kompetanse på søk, og har laget et universelt søk som tilsynelatende faktisk fungerer. Ved søk på serier, filmer, skuespiller og lignende, får man opp relevante treff på tvers av apper, ukesarkiv, filmtjenester og lignende.

Stemmestyring - som fungerer



Enda mer interessant er det at søkefunksjonaliteten er utstyrt med en stemmestyringstjeneste som faktisk fungerer - selv når du sitter langt unna boksen.

Dermed slipper du å skrive inn ting på en klønete måte med fjernkontrollen.

Ifølge Canal Digital tilbyr de nå rundt 28.000 titler innad i sin egen tjeneste, så søk har i aller høyeste grad en verdi.

... men ikke gratis

Den nye boksen vil ifølge Canal Digital bli tilgjengelig for kunder i mars, men det vil ikke bli en ny «standardboks» som sendes ut til alle selskapets rundt 400.000 norske kunder.

Nøyaktig pris er ikke klart, men selskapet opplyser til Nettavisen at de jobber med modeller der en enten betaler for hele boksen - slik Canal Digitals kabelavdeling gjør - eller en leieløsning ala hva Get er kjent for.

Mest sett siste uken