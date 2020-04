Gode nyheter til allergikere: Nå kan du få pollenvaksine i tablettform på blå resept

Nå kan du vaksinere deg mot pollenallergi, uten flere år med jevnlige legebesøk.

Pollenallergi er et betydelig problem for flere hundre tusen nordmenn, og sjelden har det passet mindre å ha allergisymptomer enn i år hvor alle er i alarmberedskap mot et nys eller rennende nese.

Men nå er det lys i tunnelen for bjørkepollenallergikere.

Les også: Ekspertene varsler ny varmerekord

Les også: 12 tips til hvordan du lindrer pollenallergi

Slipper mange sprøyter over flere år

Det har i mange år vært mulig å vaksinere seg mot pollenallergi, men det har vært en svært tidkrevende prosess med sprøyter. Vaksinen tas over en periode på tre år. De første to månedene må man til legen hver uke, og etter det må man fortsette med nye injeksjoner hver 8. uke.

Men i fjor ble den første vaksinen i tablettform godkjent: Itulazax. Og nå er pillene også godkjent på blå resept. Dermed slipper potensielle pasienter å legge ut over 1100 kroner i måneden for allergimedisinen.

I stedet for jevnlige legebesøk, skal man ta en tablett under tungen daglig i tre år. Tabletten skal ikke svelges.

- Behandlingen som har vært godkjent til nå er i sprøyteform. Pillebehandling vil spare både pasientene og helsemyndighetene for mye ressurser. Det er dessverre for sent å starte opp med denne behandlingen for pollensesongen i år, men hvis man starter opp tidlig i høst bør man kunne se gode resultater til neste års pollensesong, sier seniorrådgiver i Norges astma- og allergiforbund (NAAF) Anna Bistrup i en kommentar på forbundets nettsider.

Reduserer eller fjerner symptomer

Ifølge legemiddelselskapet ALK er det rundt 20 prosent av befolkningen som har pollenallergi, og omtrent 1 av 10 av disse har ikke hjelp av vanlige allergimedisiner.

Produktsjef Andreas Norem til Nettavisen at det er personer som har gått gjennom minst to sesonger uten tilstrekkelig effekt av vanlige allergimedisiner som vil kunne ha nytte av den nye vaksinen.

Produktsjef Andreas Norem i legemiddelselskapet ALK. Foto: (ALK)

- Effekten er individuell, men det vi ser i de kliniske studiene er at man på de verste bjørkepollendagene bruker mindre medisiner, mens noen blir helt symptomfrie, sier Norem til Nettavisen.

Det er mange pollenallergikere som har kryssallergier mot matvarer, spesielt enkelte typer nøtter og frukter. Ifølge Norem har man ikke nok informasjon til å si noe om vaksinen vil gjøre noe med disse kryssallergiene.

Lærer kroppen å ikke reagere

Vaksine mot pollen skiller seg fra klassisk sykdomsvaksine, ved at man over tid tilvenner kroppen allergenet som man reagerer på.

Ved gradvis å tilvenne kroppen de allergenene den reagerer på, minsker eller forsvinner allergiplagene for flertallet av allergikere som gjennomgår denne behandlingen beskriver NAAF.

- Allergivaksinasjon i tablettform betyr at større deler av behandlingen kan utføres hjemme, etter en innledende fase hos legespesialist. Dermed slipper man å være avhengig av hyppige legebesøk gjennom hele vaksinasjonsperioden. Det betyr økt tilgjengelighet for allergikere i hele landet, sier Bistrup.

Les også: Frykter forveksling: Slik merker du forskjell på pollenallergi og korona