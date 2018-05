Google dropper all reklame knyttet til abortavstemningen i Irland

Søkemotoren Google vil fra denne uken ikke publisere noe reklame knyttet til abortavstemningen i Irland om drøyt to uker. Facebook har også tatt grep.

Internettgiganten opplyste onsdag at det fra og med torsdag ikke kommer til å bli publisert noe reklame knyttet til folkeavstemningen verken på Google eller YouTube, som selskapet også eier. Avgjørelsen begrunnes med at selskapet ønsker å beskytte folkeavstemningens integritet.

Google vil ikke si hvor mye reklameinntekter som går tapt som følge av avgjørelsen.

Tirsdag offentliggjorde Facebook at det sosiale mediet forbyr all utenlandsk reklame knyttet til folkeavstemningen, som holdes 25. mai.

Frykten er at grupperinger vil forsøke å påvirke valgutfallet ved hjelp av målrettet nettreklame. Blant annet har det vært bekymring for at grupper i Nord-Amerika vil forsøke å påvirke avstemningen.

Skepsisen til politisk, nettbasert reklame har økt kraftig etter at det ble kjent at konsulentselskapet Cambridge Analytica utnyttet data fra millioner av Facebook-brukere for å kunne rette politisk markedsføring mot spesielt utvalgte grupper i forkant av presidentvalget i USA.

Irland, der katolisismen står sterkt, har nå den strengeste abortlovgivingen i Europa. Abort er kun lov når kvinnens liv er i fare. Tusenvis av irske kvinner reiser hvert år til Storbritannia for å utført abort der.

