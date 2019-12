Google og YouTube har slettet over 300 Trump-reklamer

Google og YouTube har slettet over 300 videoer og annonser fra Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge TV-programmet «60 Minutes» på CBS, er årsaken at videoene og reklamene bryter med retningslinjene til YouTube.

YouTube eies av Google, og det er toppsjefen i YouTube, Susan Wojcicki, som bekrefter at flere Trump-reklamer er slettet fra videoplattformen.

- Det er reklamer med president Trump som ikke ble godkjent for å kjøre på Google og YouTube, sier hun til «60 Minutes»

Se deler av intervjuet med Susan Wojcicki øverst i saken.

Da «60 Minutes» presser henne for eksempler på hvilke reklamer som er slettet, svarer hun følgende:

- Vel, de er tilgjengelig i vår åpenhetsrapport, sier Wojcicki.

YouTube eies av Google, og Susan Wojcicki er toppsjefen i YouTube. Foto: CBS: 60 Minutes

Vet ikke hvorfor de ble slettet

«60 Minutes» har gått gjennom denne rapporten og funnet ut at de har slettet over 300 av Trumps annonser siden i sommer.

Det som derimot ikke fremgår av rapporten, er hvorfor de ble slettet. Om det var fordi de inneholdt usannheter, løgner, unøyaktigheter eller bare ting som feil grammatikk.

- Som du nok vet, vil konservative nå tro at dere driver diskriminering mot dem? sier 60 minutes-journalisten Lesley Stahl til YouTube-sjefen i intervjuet.

Wojcicki svarer da følgende:

- Vel, for det første så er det mange suksessrike konservative skapere på YouTube … Våre systemer og våre algoritmer har ikke noe begrep for å forstå hva som er en Demokrat og hva som er en Republikaner. De har ikke noe begrep for politisk partiskhet bygd inn i seg i det hele tatt.

- Og vi hører denne kritikken fra alle sider. Vi har også folk som kommer fra en mer liberal bakgrunn som klager om diskriminering. Så, jeg tror at uansett hvem du er, så prøver vi å håndheve våre regler på en så konsistent mulig måte for alle, sier Wojcicki.

Politisk reklame er naturlig nok en het potet i USA. Nylig gikk Twitter ut med et forbud mot all politisk reklame på deres plattform.

Facebook har også fått mye fokus når det gjelder politisk reklame. Nylig fikk Facebook kritikk for å ikke å ha fjernet en reklame for Donald Trump som kom med feil informasjon om hans konkurrent Joe Biden.