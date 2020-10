Gosjameg! Jonas Gahr Støre drikker Jägermeister!

Mye rart kan bli snakkis i sosiale medier. Men at Jonas Gahr Støre har ei flaske Jägermeister i hylla på kjøkkenet …?

VG har tatt bildet, og fra mitt ståsted ser det ut som om Gahr Støre har en meget velordna kjøkkenbenk. Nå skal det sies at min egen kjøkkenbenk ikke akkurat ser ut som TV 2-Wenches, så jeg er muligens ingen «objektiv» observatør. Men – ærlig talt.

Det kan umulig overraske noen at Arbeiderpartiets leder liker å ta seg en snaps sammen med kona på kveldstid. Det er ham vel unt, vil nok de fleste mene. Jeg syns politikerne våre tjener alt for mye, men jeg tviler overhodet ikke på at Jonas Gahr Støre jobber mer enn sju og en halv time om dagen.

Arbeiderpartiets leder har fått ord på seg for å være «fjern» fra folk flest, mangemillionær som han er. Men med dette bildet, med Jägermeisteren i kjøkkenhylla, framstår han jo på folkelig vis. En mann som deler vanene til folk flest!

Disse tåpelige angrepene på Støre, som om han var alkoholiker, føyer seg inn i et mønster – et mønster av prippenhet: Karoline Holmboe Høiby er fakultetsleder ved universitetet i Stavanger (UiS). Hun mener omslaget på Hadia Tajiks selvbiografi er «seksualiserende», og dermed – slik jeg forstår det – i bunn og grunn kvinnediskriminerende. Tajik er for pen! Sånn skal ikke en politiker se ut!

Bokomslaget viser Hadia Tajik ikledd en stilig buksedress. På føttene har hun stillhæler. Men hvem kommer inn i stua di hver kveld med nøyaktig samme antrekk? Ingvild Bryn og Rima Iraki – som med andre ord er sex-objekter i Dagsrevyen!

Folkens - det er tid for å roe ned litt. Snart sitter vi kanskje alle i karantene. Vi har virkelig mer enn nok å bekymre oss over, om vi ikke også skal legge oss opp i hva Jonas Gahr Støre drikker til kaffen og hva Hadia Tajik velger å kle seg i.

Hold avstand og alt det der. Take care. Men som det heter på english: Keep your priorities straight.