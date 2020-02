Grand Prix: Skjerpings, folkens!

Det var trist med denne avstemminga. Men nå er det mange som oppfører seg fullstendig hysterisk. Det er altså ikke 3. verdenskrig som har brutt ut.

Melodi Grand Prix er viktig for mange nordmenn, og visst kan det være gøy. Folk setter opp lister, og avholder avstemming hjemme i stua. Nå skulle vi i tillegg få avgjøre det helt på egenhånd – det norske folk. Vi skulle til og med kunne stemme gratis! Via internett! Ganske sikkert som første land i Europa.

Så gikk alt i dass, og visst var det synd og skam. Fy og dask på lanken til NRK. Utilgivelig. Dette var ikke et hopprenn som ble avlyst på grunn av vindforholda; her var det åpenbart noen som ikke hadde gjort jobben sin. Det kunne umulig komme overraskende på NRKs tekniske personell at folket ville gå bananas med emojis. Det fungerte jo som å sende opp tusenvis av nyttårsraketter, inne i stua!

Jeg skreiv om dette i PULS søndag morgen, og omtalte frustrasjonen i en «en indignert jury e sted i 0662 Oslo». Men det var da ingen i vår jury som satt igjen med posttraumatiske stresslidelser!

Derfor er det nå fornuftig om folk demper seg litt. NRK skal ha fått 750 skriftlige klager, og noen forlanger ny avstemning. Da får jeg lyst til å rope på Atle Antonsen: - Tareisammen ‘a!

Dessuten vant den beste låta. Ulrikke var overlegent best. Så får vi krysse fingrene for at hun ikke synger så bra i Rotterdam at hun vinner hele greia. Jeg veit om tusen andre program NRK kan bruke en halv milliard på, enn å arrangere den internasjonale finalen i ESC.