Grande åpner for å ta Venstre ut av regjeringen

Trine Skei Grande åpner tirsdag for å ta Venstre ut av regjeringen hvis krangelen med Fremskrittspartiet fortsetter.

I et intervju med TV2 tirsdag ettermiddag sier Venstre-lederen at det ikke er hun som bestemmer, men at partiet må ta en gjennomgang av hvilke saker det prioriterer å få gjennomslag for etter lokalvalget i år.

Hun fikk også spørsmål om dette betyr at partiet vil vurdere regjeringsdeltakelsen.

- Venstre sitter i denne regjeringen til vi ikke sitter i denne regjeringen, svarte Grande.

Forholdet mellom regjeringspartnerne har vært svært anspent over lengre tid, men dette har toppet seg de siste dagene etter Abid Rajas utspill mot FrP, hvor han blant annet kalte retorikken deres "brun propaganda" som "stinker".

I ettertid har Raja beklaget og tatt avstand fra egne uttalelser. Det er likevel ingen hemmelighet at mange i både Venstre og FrP har sett seg lei av samarbeidet.

Derfor er det nå flere som spekulerer i regjeringens framtid. Valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitet i Stavanger sier til VG at situasjonen vitner om en regjering i oppløsning.

– Situasjonen er vel den at Venstre egentlig ikke ønsker Frp med i regjeringen, og Frp egentlig ikke ønsker Venstre med i regjeringen. Så de setter sine egne partiinteresser over det felles regjeringsprosjektet, og det er derfor vi kan snakke om en regjering i oppløsning, sier Tuastad.