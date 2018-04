Grande: En av de største forfatterne vi har hatt 

Kulturminister Trine Skei Grande hyller den avdøde forfatteren Jon Michelet. – En utrolig trist beskjed å få, sier Venstre-lederen.

– Han er en av de viktigste forfatterne vi har hatt og døde altfor tidlig, sa Grande søndag.

Michelet døde dagen før, 73 år gammel.

– Han løftet opp tema som for eksempel krigsseilerne, som det har vært altfor lite fokus på i norsk historie. Det er et tap for norsk litteratur at vi har mistet ham så tidlig, sier Grande.

(©NTB)

Mest sett siste uken Solgte for 500.000 over takst - kjøpte drømmehus på landet