Grande håper Jensen slutter å bruke ordet «snikislamisering»

Siv Jensen og Trine Skei Grande sier at tonen mellom de to er god, men Grande sier hun forutsetter at Frp-lederen slutter å bruke ordet «snikislamisering».

– Vi har alltid vært venner, vi, sier Jensen til NTB før åpningen av det spektakulære museumsbygget The Twist på Kistefos onsdag ettermiddag. Det bekrefter Grande. De siste utspillene fra Venstres parlamentariske nestleder Abid Raja mot Fremskrittspartiet, og reaksjonene de har skapt i Frp, har satt regjeringssamarbeidet på en ny prøve. Tirsdag dro Venstre-lederen hjem fra Island for å roe situasjonen. Les også Abid Raja: - Jeg er et av Trines sterkeste kort Grande med forutsetning Grande forteller at hun i løpet av dagen blant annet snakket med Venstres sentralstyre. Nå håper hun at diskusjonen er over, og at Frp har lært noe. – Jeg tror de skjønner hvilke følelser begrepsbruken rører opp i folk. Så håper jeg vi har lært av hverandre at vi ikke kan holde på slik fremover. Les Erik Stephansens kommentar: Slitasje og desperasjon i partiet Venstre – Forventer du at Siv Jensen nå slutter å bruke ordet snikislamisering? – Jeg håper det. Jeg forutsetter egentlig det, og jeg håper alle parter i regjering har lært noe av denne prosessen, svarer Grande til NTB. – Vil ikke bruke mer tid på Raja Kulturministeren deltok sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg under åpningen av museumsbygget The Twist. Siv Jensen sier hun ikke ville bruke noe mer tid på å kommentere Raja, men heller på politikk og å få gjennomslag i regjeringen. Hun tar imidlertid avstand fra hetsen han har fått. Les også: Siv Jensen: – Langt over grensen – Det syns jeg ingenting om. Jeg syns folk må tenke seg litt om med tanke på hva de skriver, sier Jensen. Statsminister Erna Solberg (H) ville ikke svare på spørsmål om konflikten på vei inn til åpningen. Tidligere onsdag var Solberg fåmælt og avviste at hun ville ta noen konkrete grep for å roe gemyttene. (©NTB)