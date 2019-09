Grande med kraftfull advarsel mot destruktive krefter i politikken

Venstres partileder Trine Skei Grande mener det trengs et liberalt parti i Norge som står opp mot politiske krefter, som «ødelegger land etter land i Europa».

– Hva er det som vokser fram? Jo, vi ser at det vokser fram proteksjonistiske partier, énsakspartier, et kommunistisk parti som kommer over det liberale, vi ser en framvekst av en EØS-motstand som vi har sett speilbilder av i en del andre land også, sa Grande da partilederne møttes til debatt på Stortinget på valgnatta.

- Rådende krefter i Norge

Hun spør seg hvordan valgresultatet ser ut for observatører utenfor Norge.

– I dag kjenner jeg at jeg er veldig klar for å drive en ny valgkamp mot de kreftene som vi ser holder på å ødelegge land etter land i Europa, og som vi nå plutselig ser er rådende i Norge. Jeg mener det trengs et liberalt parti for å stå opp mot det.

- Stiller til valg igjen

Venstre-lederen ville mandag kveld ikke ikke trekke slutninger før alle stemmer er telt opp, men fastslår at hun stiller til valg igjen.

– Det er selvfølgelig krevende å ha ansvar, men vi må samarbeide for å få til noe. Det er meningsløst å stå utenfor regjering og tro at man kan rope på klima, svarer Grande på spørsmål om hvordan Venstres innsats i regjeringen kan ha påvirket valgresultatet.

Grande sier hun venter med å trekke slutninger, og hun legger til at Venstre har erfaring med å gjøre det bedre enn hva forhåndsstemmene har vist.

Da rundt 70 prosent av stemmene var telt opp nasjonalt, lå partiet an til å få en oppslutning på rundt 3 prosent i fylkesvalget og 3,5 prosent i kommunevalget. Dermed ville Venstre ha havnet under sperregrensen om det hadde vært et stortingsvalg.

– Jeg stiller til valg igjen, fastslår Grande.

