Grande: Portforbud er å sette fotlenke på hele det norske folk

Et mulig portforbud vil være ekstremt frihetsberøvende. Tillit er det eneste som virker i en pandemi, mener tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande.

Grande, som inntil mars i fjor satt som statsråd i regjeringen, tar kraftig til orde mot et mulig portforbud her i landet. Hun sammenligner det med å sette hele folket i fengsel.

– Dette er å innføre fotlenke på hele det norske folk og si at de ikke får lov til å bevege seg ut av hjemmene sine, sa Grande på NRKs Politisk kvarter tirsdag.

Samtidig understreker hun at det er regjeringens jobb å utrede alle lover knyttet til pandemien.

– Vi har hatt en wake-up call for hvor godt lovverket vårt er rigget for alle eventualiteter. Jeg synes det er bra å ha det på høring, men etterpå håper jeg de legger det i skuffen, sier hun.

Grande mener regjeringen bør legge vekt på høringsuttalelser som den fra Folkehelseinstituttet, som også advarer mot å innføre et så strengt tiltak. Oppfordringen går også til Venstres medlemmer i regjeringen, påpeker hun, men sier samtidig at hun ikke mener saken er egnet til å ta dissens på. Selv vet hun ikke hva hun skal gjøre dersom hun må stemme over et forslag i Stortinget.

– Jeg håper jeg slipper å ta det valget, sier hun.

