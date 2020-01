Granskere: - Hvorfor er Russlands nye statsminister så forbanna rik?

- Det russiske systemet er et kleptokrati, sier Russland-ekspert.

Russlands nyutnevnte statsminister Mikhail Misjustin (53), som var leder for Russlands føderale skattevesen, eier tilsynelatende to svært dyre eiendommer – en leilighet i Moskva sentrum og et enormt hus i et fasjonabelt strøk utenfor Moskva.

Det melder det russiske gransker-nettstedet Proekt, ifølge The Moscow Times og The Guardian. I tillegg skal kona ha stått oppført med en kjempeinntekt de siste årene.

Mikhail Misjustin og kona Vladlena sto oppført som eiere av et 900 kvadratmeter stort hus i det fasjonable strøket i perioden 2001 til 2005. Verdien for denne typen eiendom er estimert til 9,5 millioner dollar (84 millioner kroner), skriver The Moscow Times.

Etter 2005 er det den russiske stat som har stått oppført som eiere i de statlige eiendomsregistrene, ifølge Proekt, noe som ikke er uvanlig når navnene på de faktiske eierne skal hemmeligholdes, skriver The Guardian.

I 2017 gjorde Russlands høyesterett det mulig for Den føderale registreringstjenesten å hemmeligholde navn på eiere av eiendom. Misjustin var leder for Den føderale registreringstjenesten i tidsperioden 2004 til 2006.

- Står oppført uten noe eiendom

Videre skriver Proekt at Misjustin ikke står oppført med noe eiendom i selvangivelsen for 2018.

- Overraskende nok så har ikke Misjustin, som har jobbet i forretningssektoren i flere år, noe eiendom i det hele tatt, hvis vi skal tro selvangivelsen, skriver Proekt.

Misjustin hadde et to år langt opphold fra offentlig tjeneste på 2000-tallet, da han var leder for det russiske investeringsselskapet UFG i perioden 2008 til 2010.

- Hvorfor er han så forbanna rik

Aktivist og korrupsjonsjeger Alexej Navalny har sett på ligningen til statsministerkona Vladlena Misjustin, og estimerer at hun har hatt en inntekt på 789 millioner rubler de siste ni årene.

Det tilsvarer 113 millioner kroner i dagens kurs.

- Misjustin har vært i offentlig tjeneste i 20 av de siste 22 årene. Så hvorfor er han så forbanna rik? Det handler om en svært talentfull kone, skriver Navalny på sitt eget nettsted.

Ifølge Navalny er det svært lite offentlig informasjon om virksomheten til kona, og hun skal visstnok ikke stå oppført som eier av noen selskaper i statlige registre, skriver The Guardian.

President Vladimir Putin ville ha Mikhail Misjustin som Russlands nye statsminister. Dumaen fulgte opp og utnevnte ham som statsminister på torsdag. Foto: Sputnik (Reuters)

- Russland er et kleptokrati

Russland-ekspert sier det ikke er utenkelig at Misjustin kan ha beriket seg selv på uhederlig vis.

- Det er mange mennesker i Russland som vil granske hans bakgrunn fordi denne utnevnelsen om at han skal lede regjeringen, kom så uventet på mange. Han vil sikkert forsvare seg mot disse korrupsjonsanklagene ved å vise til den perioden han jobbet i det russiske næringslivet, hvor man kan tjene store penger, sier Russland-ekspert og NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski til Nettavisen.

- Jeg vil beskrive det russiske systemet som et kleptokrati, hvor makten beriker seg på bekostning av folket. Misjustin tilhører åpenbart den indre kretsen til Putin, ettersom han ble utnevnt som statsminister. Som direktør for skattevesenet har han hatt god oversikt over skatteregler, pengeflyt og så videre. Jeg har ikke noe informasjon som underbygger denne påstanden om korrupsjon. Men det er vanskelig å forestille seg at en person, som har vært i den indre kretsen til Putin, ikke har beriket seg på bekostning av folket, sier Godzimirski.

Putins etterfølger?

Misjustin ble utnevnt som landets nye statsminister av nasjonalforsamlingen Duma torsdag, etter at Dmitrij Medvedev overrasket hele verden med sin oppsigelse dagen før.

Det er utvilsomt Putin som har trukket i trådene og bedt Medvedev om å tre av sammen med resten av regjeringen. Putin skal ha utpekt Misjustin som statsministerkandidat allerede onsdag.

Analytikere tviler på at Misjustin er aktuell som Vladimir Putins etterfølger. Putin må gå av som president i 2024, som følge av grunnloven. Mange analytikere tror imidlertid den mektige presidenten vil forsøke å holde på den reelle makten i Russland, selv etter sin avgang om fire år.